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В Індії автобус зіткнувся з вантажівкою, більше десятка загиблих

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 09:31
В Індії автобус зіткнувся з вантажівкою, більше десятка загиблих
Фото: ДТП в Індії (ANI Photo)

У ДТП також постраждали більше двох десятків людей

При зіткненні вантажівки з автобусом в Індії у штаті Махараштра щонайменше 13 людей загинули і понад 20 осіб постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Hindustan Times.

При цьому видання DNA India повідомляє про 15 загиблих.

Зазначено, що аварія сталася у неділю, 18 серпня, о 22:30. Автобус прямував з міста Аурангабада в населений пункт Шахада, коли його протаранила вантажівка. Одинадцять людей загинули на місці, в тому числі водії обох машин. Ще більше 20 людей отримали травми.

Джерела DNA India повідомляють, що всього в автобусі на момент інциденту знаходилися 45 пасажирів. Зазначено, що вісім з них у даний час знаходяться у критичному стані. Всі постраждалі госпіталізовані в лікарню округу Дхулія.

Нагадаємо, на початку липня в аргентинській провінції Тукуман у результаті ДТП за участю автобуса загинули щонайменше 15 осіб.

Як писало РБК-Україна, в кінці червня на півночі Індії після того, як пасажирський автобус з'їхав з дороги в ущелину, загинули щонайменше 44 людини. Всього в салоні автобуса перебувало 60 осіб.

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