ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Индексацию пенсий проведут в мае

Новости » Экономика     23.03.2020 - 10:15
Индексацию пенсий проведут в мае
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Пенсии повысят на 11% для части пенсионеров

Индексацию трудовых пенсий украинцев проведут с мая 2020 года, в рамках которой пенсии на 11% повысят для 7 млн человек. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Лабезная, после индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. "С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%", - сказала она.

"Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии полтора миллионам пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная прибавка к пенсиям в размере 500 гривен", - заявила Лазебная.

Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что индексация пенсий в Украине возможна за счет сокращения расходов государственного бюджета. По ее словам, одним из источников финансирования индексации пенсий будут государственные компании, и доходы государственных банков.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

НБУ за неделю потратил на поддержку гривны еще миллиард долларов В НБУ назвали сумму экономии Украины от падения цен на нефть
Новости Украины пенсиикризис
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь