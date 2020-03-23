Индексацию пенсий проведут в мае

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Пенсии повысят на 11% для части пенсионеров

Индексацию трудовых пенсий украинцев проведут с мая 2020 года, в рамках которой пенсии на 11% повысят для 7 млн человек. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Лабезная, после индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. "С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%", - сказала она.

"Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии полтора миллионам пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная прибавка к пенсиям в размере 500 гривен", - заявила Лазебная.

Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что индексация пенсий в Украине возможна за счет сокращения расходов государственного бюджета. По ее словам, одним из источников финансирования индексации пенсий будут государственные компании, и доходы государственных банков.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082,98 грн.