Індексацію пенсій проведуть у травні

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Пенсії підвищать на 11% для частини пенсіонерів

Індексацію трудових пенсій українців проведуть з травня 2020 року, в рамках якої пенсії на 11% підвищать для 7 млн осіб. Про це на брифінгу заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Лабезна, після індексації гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. "З травня ми проведемо індексацію трудових пенсій на 11%", - сказала вона.

"Також з травня ми встановлюємо доплату до пенсії півтора мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка до пенсій у розмірі 500 гривень", - заявила Лазебна.

Раніше заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що індексація пенсій в Україні можлива за рахунок скорочення витрат державного бюджету. За її словами, одним із джерел фінансування індексації пенсій будуть державні компанії, і доходи державних банків.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 року середня пенсія становила 3082,98 грн.