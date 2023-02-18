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Індексація цього року торкнеться всіх пенсіонерів: на скільки підвищать

Фото: Індексація цього року торкнеться всіх пенсіонерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні планують забезпечити індексацію для всіх категорій пенсіонерів. Середня доплата становитиме від 400 до 800 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики України Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити індексацію для всіх категорій (пенсіонерів - ред.). Формула, визначена чинним законодавством, передбачає підвищення пенсій тільки тим категоріям, у кого пенсія вища мінімальної", - йдеться у заяві.

Жолнович зазначила, що інфляція "з'їла" доходи українських громадян, тому уряд працює над тим, аби забезпечити підвищення пенсій всім категоріям. Це стосуватиметься і тих, у кого вона найменша.

"З 1 березня 20% за загальною формулою. Ми довго рахували, враховували нюанси і вважаємо, що вистачить (грошей у бюджеті на індексацію всіх пенсій - ред.). Середня доплата буде становити від 400 гривень до 700 гривень", - пояснила міністр.

За її словами, мінімальна пенсія зафіксована в залежності від категорії від 2 100 гривень до 2 600 гривень, залежно від стажу та віку. Середня пенсія - це 3 500 гривень, а зараз буде 4 200 - 4 500 гривень теж в залежності від категорії.

Раніше повідомлялось, що у 2023 році пенсії для українців будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%.

Індексація пенсій на 20% не означає, що всі пенсії зростуть на 20%. Досвід минулих років свідчить, що приблизно половина пенсіонерів отримує мінімальну добавку у 100 гривень. Крім того, не всім 10 мільйонам, для кого проводять індексацію, підвищать виплати.

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