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Индексация в этом году коснется всех пенсионеров: на сколько повысят

Фото: Индексация в этом году коснется всех пенсионеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине планируется обеспечить индексацию для всех категорий пенсионеров. Средняя доплата будет составлять от 400 до 800 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович в эфире телемарафона.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить индексацию для всех категорий (пенсионеров – ред.). Формула, определенная действующим законодательством, предусматривает повышение пенсий только тем категориям, у кого пенсия выше минимальной", - говорится в заявлении.

Жолнович отметила, что инфляция "съела" доходы украинских граждан, поэтому правительство работает над тем, чтобы обеспечить повышение пенсий всем категориям. Это будет касаться и тех, у кого она самая маленькая.

"С 1 марта 20% по общей формуле. Мы долго считали, учитывали нюансы и считаем, что хватит (денег в бюджете на индексацию всех пенсий - ред.). Средняя доплата будет составлять от 400 гривен до 700 гривен", - пояснила министр.

По ее словам, минимальная пенсия зафиксирована в зависимости от категории от 2100 гривен до 2600 гривен, в зависимости от стажа и возраста. Средняя пенсия – это 3 500 гривен, а сейчас будет 4 200 - 4 500 гривен тоже в зависимости от категории.

Ранее сообщалось, что в 2023 году пенсии украинцам будут повышены. Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%.

Индексация пенсий на 20% не означает, что все пенсии поднимутся на 20%. Опыт прошлых лет показывает, что примерно половина пенсионеров получает минимальную добавку в 100 гривен. Кроме того, не всем 10 миллионам, для которых проводят индексацию, повысят выплаты.

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