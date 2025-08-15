ua en ru
Индексация регулятором тарифа на распределение является необходимой для восстановления сетей, - эксперт

Пятница 15 августа 2025 14:37
Индексация регулятором тарифа на распределение является необходимой для восстановления сетей, - эксперт
Автор: Юлия Бойко

Изменение тарифов для операторов систем распределения (ОСР) с учетом инфляционного показателя является обоснованным шагом в нынешних условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Потребление у нас на 35-40%, как известно, снизилось, значит у них соответственно и доходы снизились. А с другой стороны огромные повреждения, особенно в Харьковском регионе", - пояснил он, добавив, что значительные разрушения сетей также наблюдаются в Николаевской и Херсонской областях.

По словам Омельченко, в условиях падения доходов из-за уменьшения потребления и масштабные расходы на восстановление, Регулятор вынужден индексировать тариф для ОСРов на уровень инфляции.

"Мне кажется, что это абсолютно логичное решение в данной ситуации", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что повышение тарифов для ОСРов не повлияет на население, поскольку для него сохраняется фиксированная цена.

"Мы не сможем надежно обеспечивать энергопотребление в первую очередь для населения, а для населения это не будет повышение, потому что у нас есть фиксированная цена", - подчеркнул Омельченко.

Также он призвал к развитию децентрализованной генерации как одного из ключевых направлений обеспечения стабильности энергосистемы в нынешних условиях.

Напомним, долг ОСР перед НЭК Укрэнерго сейчас составляет около 20 млрд грн.

