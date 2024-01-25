Індексація пенсій: у Мінсоцполітики повідомили, коли зможуть ухвалить рішення

"З 1 березня ми плануємо індексацію, зараз ми її розраховуємо", - сказала вона.

За її словами, коефіцієнт залежить від рівня інфляції за попередній рік. "Тобто відповідні органи статистики мають показати інфляцію за 2023 рік, це буде відомо ближче до середини лютого, це 50% цього показника береться Також 50% показника середньої заробітної плати за 36 календарних місяців минулих", - повідомила міністр.

Жолнович нагадала, що і інфляція і зарплата зростали. "Відповідно точно буде відсоток, на який зростуть пенсії. Але більш чітко цей відсоток ми будемо мати в розрахунках до середини лютого", - сказала вона.

Індексація пенсій у 2024 році

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що у державному бюджеті на 2024 рік закладені кошти на індексацію пенсій.

Водночас заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак заявила, що приблизний розмір індексації пенсій у 2024 році становитиме 13%.

Індексація у 2023 році

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

У підсумку середній розмір пенсії за півроку зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень.