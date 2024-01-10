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Індексація пенсій: у Мінсоцполітики назвали приблизний розмір у 2024 році

Україна, Середа 10 січня 2024 11:49
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Індексація пенсій: у Мінсоцполітики назвали приблизний розмір у 2024 році Фото: Індексація пенсій у 2024 році запланована на рівні 13% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Приблизний розмір індексації пенсій у 2024 році становитиме 13%. Точні дані будуть у середині лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак в ефірі телемарафону.

"На 2024 рік так само у нас передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Але попередньо ми очікуємо зростання приблизно на 13%", - сказала Марчак.

За її словами, це захистить пенсіонерів від показників інфляції, "які ми бачили у попередніх роках".

Індексація у 2024 році

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що уряд України може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги Заходу. Однак на базову пенсію грошей вистачить.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пенсії та зарплати вчителям та лікарям в Україні платитимуть своєчасно, а у березні відбудеться їх індексація, як це передбачено законом.

Індексація у 2023 році

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

У підсумку середній розмір пенсії за півроку зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень.

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пенсії в Україні Індексація зарплат і пенсій
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