Индексация пенсий: в Минсоцполитики назвали приблизительный размер в 2024 году

Приблизительный размер индексации пенсий в 2024 году составит 13%. Точные данные будут в средине февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак в эфире телемарафона.

"На 2024 год также у нас предусматривается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы будем видеть на середину февраля. Но предварительно мы ожидаем роста примерно на 13%", - сказала Марчак.

По ее словам, это защитит пенсионеров от показателей инфляции, "которые мы видели в предыдущих годах".

Индексация в 2024 году

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство Украины может упразднить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Западу. Однако на базовую пенсию денег хватит.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пенсии и зарплаты учителям и врачам в Украине будут платить своевременно, а в марте пройдет их индексация, как это предусмотрено законом.

Индексация в 2023 году

Напомним, в Украине с 1 марта 2023 года проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перерассчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.

В итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 гривен или на 14,9% до 5 311,44 гривен.