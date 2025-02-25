Індексація пенсій з березня. У Кабміні назвали точні суми підвищень

"З 1 березня проводимо індексацію пенсій. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%", - повідомив Шмигаль.

За його словами, мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень.

"І щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації - до 1500 гривень", - додав прем'єр.

Як зазначили у Мінсоцполітики, розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: зростання споживчих цін - 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 роки - 11%.

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тисяч пенсіонерів силових відомств;

98 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тисячі пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тисясі пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 гривень до 6345 гривень.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексованіщомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Також 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тисяч працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

Водночас діятимуть тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення за результатами індексації буде обмежено до 1 500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії.

Зазначається, що це дозволить більш справедливо розподілити обмежений фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для українців, які отримують найменші виплати.