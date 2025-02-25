Индексация пенсий с марта. В Кабмине назвали точные суммы повышений

Индексация пенсий в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что повышение пенсий в Украине ожидается с 1 марта, когда проведут плановую индексацию. Пенсия индексируется на коэффициент, который учитывает 50% роста средней зарплаты за последние три года 50% инфляции за предыдущий год.

Недавно Министерство социальной политики подготовило проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год.

В бюджете Пенсионного фонда на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров Украины об индексации пенсионных выплат и дополнительные меры повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд гривен.

Недавно Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода) за 2024 год, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии. Этот показатель дает возможность рассчитать коэффициент индексации пенсий, который составит 1,115.

Подробнее о том, на сколько поднимут пенсии в Украине с 1 марта и кто останется без повышения - в материале РБК-Украина.

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