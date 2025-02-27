Не індексація. Кому та чи на багато підвищать пенсії з квітня

В квітні очікується підвищення пенсій в Україні. Але воно стосуватиметься не всіх пенсіонерів, а конкретної категорії.
Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.
"Є також категорія осіб, які є пенсіонерами, але ще продовжують працювати. І для таких пенсіонерів з квітня відбудеться перерахунок пенсії. Це також буде відбуватися автоматично", - розповіла вона.
За її словами, перерахунок означає, що пенсія обраховується як добуток пенсійних прав.
"І ми перерахуємо пенсії для працюючих пенсіонерів з урахуванням додаткових пенсійних прав, які вони накопичили за останній рік роботи. Тому це також буде впливати на їхні розміри пенсії", - зазначила Марчак.
Підвищення пенсії буде залежати від того, скільки місяців ви працюєте і який розмір внесків ви сплачуєте.
"Відповідно, якщо ви сплачуєте внески з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що зростання буде не дуже суттєвим. Якщо це внески з великої заробітної плати, то тоді і зростання буде відповідно відчутним", - зазначила перша заступниця міністра.
У березні 2025 в Україні відбудеться індексація пенсій. В цьому році вона відбудеться за планом, як і кожен рік до цього.
Після перерахунку виплати в середньому збільшаться на 11,5%. Прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.
Водночас сума підвищення не може бути меншою за 100 грн та не має перевищувати 1500 грн.
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