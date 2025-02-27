Не індексація. Кому та чи на багато підвищать пенсії з квітня

"Є також категорія осіб, які є пенсіонерами, але ще продовжують працювати. І для таких пенсіонерів з квітня відбудеться перерахунок пенсії. Це також буде відбуватися автоматично", - розповіла вона.

За її словами, перерахунок означає, що пенсія обраховується як добуток пенсійних прав.

"І ми перерахуємо пенсії для працюючих пенсіонерів з урахуванням додаткових пенсійних прав, які вони накопичили за останній рік роботи. Тому це також буде впливати на їхні розміри пенсії", - зазначила Марчак.

На скільки буде підвищення?

Підвищення пенсії буде залежати від того, скільки місяців ви працюєте і який розмір внесків ви сплачуєте.

"Відповідно, якщо ви сплачуєте внески з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що зростання буде не дуже суттєвим. Якщо це внески з великої заробітної плати, то тоді і зростання буде відповідно відчутним", - зазначила перша заступниця міністра.