Не индексация. Кому и на много ли повысят пенсии с апреля

"Есть также категория лиц, которые являются пенсионерами, но еще продолжают работать. И для таких пенсионеров с апреля состоится перерасчет пенсии. Это также будет происходить автоматически", - рассказала она.

По ее словам, перерасчет означает, что пенсия рассчитывается как произведение пенсионных прав.

"И мы пересчитаем пенсии для работающих пенсионеров с учетом дополнительных пенсионных прав, которые они накопили за последний год работы. Поэтому это также будет влиять на их размеры пенсии", - отметила Марчак.

На сколько будет повышение?

Повышение пенсии будет зависеть от того, сколько месяцев вы работаете и какой размер взносов вы платите.

"Соответственно, если вы платите взносы с минимальной заработной платы, то очевидно, что рост будет не очень существенным. Если это взносы с большой заработной платы, то тогда и рост будет соответственно ощутимым", - отметила первый заместитель министра.