Не индексация. Кому и на много ли повысят пенсии с апреля

В апреле ожидается повышение пенсий в Украине. Но оно будет касаться не всех пенсионеров, а конкретной категории.
Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.
"Есть также категория лиц, которые являются пенсионерами, но еще продолжают работать. И для таких пенсионеров с апреля состоится перерасчет пенсии. Это также будет происходить автоматически", - рассказала она.
По ее словам, перерасчет означает, что пенсия рассчитывается как произведение пенсионных прав.
"И мы пересчитаем пенсии для работающих пенсионеров с учетом дополнительных пенсионных прав, которые они накопили за последний год работы. Поэтому это также будет влиять на их размеры пенсии", - отметила Марчак.
Повышение пенсии будет зависеть от того, сколько месяцев вы работаете и какой размер взносов вы платите.
"Соответственно, если вы платите взносы с минимальной заработной платы, то очевидно, что рост будет не очень существенным. Если это взносы с большой заработной платы, то тогда и рост будет соответственно ощутимым", - отметила первый заместитель министра.
В марте 2025 в Украине состоится индексация пенсий. В этом году она состоится по плану, как и каждый год до этого.
После перерасчета выплаты в среднем увеличатся на 11,5%. Прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.
При этом сумма повышения не может быть меньше 100 грн и не должна превышать 1500 грн.
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