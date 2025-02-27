Перерахунок пенсій, зниження цін на ліки, термін бронювання: що зміниться 1 березня в Україні

У березні 2025 в Україні відбудеться індексація пенсій, найпопулярніші ліки стануть дешевшими, а підприємства отримають додатковий час, щоб перебронювати від мобілізації своїх працівників.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про ключові зміни з 1 березня.

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На скільки зростуть пенсії

Щорічна індексація пенсій в Україні відбудеться за планом - з 1 березня 2025. Після перерахунку виплати в середньому збільшаться на 11,5%.

Прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.

Водночас сума підвищення не може бути меншою за 100 грн та не має перевищувати 1500 грн.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль індексацію проведуть для понад 10 млн пенсіонерів, серед яких: особи на пенсії за віком, колишні військові, чорнобильці, ті, хто отримує пенсії за особливі заслуги, колишні чиновники та науковці.

Крім того, літнім пенсіонерам з 1 березня передбачені надбавки, якщо розмір їх виплат менший за 3758 грн (особи від 65 років зі стажем не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, та особи від 80 років і більше, страховий стаж яких становить не менше ніж 25/20 років у чоловіків і жінок відповідно).

Особам від 70 до 80 років зі страховим стажем не менше ніж 35/30 років у чоловіків і жінок, які отримують пенсію, що не досягає 3613 грн надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Іншим особам незалежно від віку та стажу, які отримують пенсію, не працюють, та в яких щомісячний розмір пенсійних виплат, не досягає 3038 грн, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Які ліки стануть дешевшими

Рада нацбезпеки та оборони України у лютому ухвалила рішення про забезпечення доступності лікарських засобів. Воно передбачає зниження цін на найбільш популярні ліки українських фармвиробників з 1 березня 2025 в середньому на 30%.

До переліку препаратів, які здешевшають вже у березні, потрапило близько 200 позицій. Це ліки у вигляді таблеток, крапель, порошків, розчинів:

які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях;

антигістамінні;

протизапальні та протиревматичні;

вітаміни та мікроелементи;

ліки проти тиску;

противиразкові засоби;

заспокійливі;

очні краплі;

назальні спреї тощо.

Понад 70 позицій входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 - рецептурні препарати. На сайті МОЗ можна ознайомитися з повним списком ліків, ціни на які знижуватимуться.

Термін бронювання продовжують

За оновленими правилами бронювання, які набули чинності у грудні, всі критично важливі підприємства мали підтвердити свій статус та перебронювати працівників до 28 лютого 2025.

Проте Кабмін продовжив цей термін ще на місяць. Причиною стала кібератака РФ на держреєстри наприкінці минулого року.

Таким чином, відстрочки для заброньованих працівників діятимуть до 31 березня 2025. До цієї дати підприємствам необхідно підтвердити критичність і повторно забронювати робітників. Зробити це можна онлайн через портал "Дія".

Після оновлення статусу критичності, підприємства до 1 квітня зможуть без затримки бронювати працівників. Бронювання буде дійсним 12 місяців.

Повернення на службу після СЗЧ

1 березня завершується дія спрощеного алгоритму повернення на військову службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Військовослужбовці отримали змогу подати рапорт на повернення через "Армія+" і протягом 72 годин поновити виплати та соціальні гарантії. Також за 3 доби можна перевестися на інше місце служби за рекомендаційним листом від обраної частини.

Як зазначили в Міністерстві оборони, після 1 березня механізм повернення з СЗЧ продовжить працювати, але не за спрощеною формою і з затримкою поновлення виплат.

"Після 1 березня теж можна повернутись на службу, проте вже не за цим спрощеним алгоритмом через Армія+. Поновлення на службі у такому разі може зайняти декілька місяців. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії не повертаються", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує покарання для тих військових, які вирішили добровільно повернутися на службу після першого самовільного залишення частини.

Кому анулюють декларацію з сімейним лікарем

1 березня 2025 закінчується термін верифікації даних в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Декларації деяких пацієнтів будуть анульовані, після чого вони втратять доступ до гарантованих державою медичних послуг (декларацію доведеться укладати заново).

Ризик ануляції декларації існує для наступних категорій українців, які до 1 березня не оновили дані про себе у сімейного лікаря:

дітям віком до 14 років необхідна верифікація даних свідоцтв про народження та ідентифікаційного коду;

діти віком від 14 років, які отримали ID-картку (біометричний паспорт). Дані з неї потрібно внести в декларацію замість свідоцтва про народження;

пацієнти, які змінили особисті дані: прізвище, отримали новий паспорт або змінили номер телефону;

пацієнти, які уклали декларацію у 2018 році. На той час податковий номер не був обов’язковим, і його може не бути в базі даних, що може призвести до автоматичного анулювання;

особи, які не відвідували лікаря понад три роки.

Переведення годинників

Традиційно в останню неділю березня українці переводять стрілки годинників на годину вперед. "Літній час" у 2025 році має стартувати в ніч з 29 на 30 березня.

Проте цього може не статися, адже минулого року Верховна рада ухвалила закон про встановлення в Україні постійного "зимового часу".

Автори закону обгрунтували необхідність скасування практики переведення годинників кількома причинами: негативний влив на здоров'я "стрибків" часу, зміцнення нацбезпеки, оскільки Росія встановлює на окупованих територіях московський "літній" час, та сумнівний ефект енергозбереження.

Втім закон про "зимовий час" ще не набув чинності. Він знаходиться на підписі у президента з серпня 2024.

Скільки свят та вихідних у березні 2025

У березні в Україну святкуватимуть Міжнародний жіночий день. Це державне свято, яке має бути вихідним днем. А через те, що 8 березня 2025 припадає на суботу, українці у мирний час отримали б затяжний вікенд 8-10 березня. Проте в умовах воєнного стану всі додаткові дні відпочинку скасовано.

Серед інших важливих професійних і церковних свят березня:

2 березня - Сиропусна (Прощена неділя);

- Сиропусна (Прощена неділя); 3 березня - перший день Великого посту;

- перший день Великого посту; 9-10 березня - Шевченківські дні (роковини народження і смерті Тараса Шевченка);

- Шевченківські дні (роковини народження і смерті Тараса Шевченка); 25 березня - Благовіщення Пресвятої Богородиці;

- Благовіщення Пресвятої Богородиці; 25 березня - День Служби безпеки України;

- День Служби безпеки України; 26 березня - День Національної гвардії.

Всього у березні 2025 буде 21 робочий день та 10 вихідних (суботи та неділі): 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 і 30 число.

При підготовці використовувалися: публікації Урядового порталу, Пенсійного фонду, Міністерства оборони та МОЗ, повідомлення Telegram-каналу "Урядова гаряча лінія".