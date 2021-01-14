Індекс щастя Gallup: Україна опинилася наприкінці списку

Фото: карантин в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рівень щастя в Україні значно впав за 2020 рік

Наприкінці 2020 року кількість щасливих людей в Україні (49%) була більшою за кількість нещасливих (35%). Однак у порівнянні минулим роком індекс щастя значно впав - з +33% до +14%

Про це свідчать дані міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні проводили фонд "Демократичні ініціативи" та КМІС.

У цілому у світі більше половини (54%) респондентів країн, де проводилось дослідження, відповіли, що вважають себе щасливими, лише близько одного з десяти (14%) кажуть, що вони нещасні. Трохи більше четвертої частини опитаних (31%) вважають себе ані щасливими, ані нещасними. Тобто відповідний середній індекс становить 40%.

Україна опинилась в десятці країн, мешканці яких схильні вважати своє особисте життя нещасливим. У рейтингу 41 країн Україна займає п’яте місце з кінця.

Під час дослідження Gallup International було опитано 38 709 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено інтерв’ю з представницькою вибіркою з приблизно 1000 осіб. Похибка опитування становить від 3-5% на рівні 95% довіри.

Відзначимо, за даними опитування Gallup International, наприкінці 2019 року 51% українців вважали себе щасливими і тільки 18% вважали своє життя нещасливим, індекс щастя складав 33%.

Нагадаємо, за даними опитування Gallup International, у 2019 році 37% населення планети сподівалися на краще в новому році, а 25% були песимістами, вважаючи, що буде гірше.