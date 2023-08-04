Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар Україні

Українська гривня піднялася на сьоме місце з кінця у списку недооцінених валют світу в оновленому Індексі Біг-Маку. На початку року гривня була на четвертому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу The Economist за серпень 2023 року.

За даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 105 гривень, тоді як у США - 5,58 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 49% порівняно з фактичним обмінним курсом 36,93 грн/долар, а курс купівельної спроможності має бути на рівні 18,82 грн/долар.

Найбільш недооціненими валютами світу у серпні 2023 року є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Індії, Єгипту, ПАР та Філіппін.

Переоціненими валютами є швейцарський франк (на 38,5%), норвезька крона (на 24,0%), уругвайське песо (на 22,9%), аргентинський песо (на 7,4%), євро (на 4,3%), шведська крона (на 2,8%), данська крона (на 1,3%).

Індекс Біг-Маку

Зазначимо, у липні 2022 року The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара в Індексі Біг-Маку, оскільки Мережа McDonald's тимчасово закрила ресторани швидкого харчування після російського вторгнення. Після цього ресторани McDonald's почали відкриватись в Україні.

Водночас, російський рубль, як і раніше, відсутній в індексі, оскільки McDonald's пішов з території РФ.

Big Mac index був розроблений виданням The Economist у 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ППЗ), за якою валютний курс має зрівнювати вартість кошика товарів (у даному випадку бургера) у різних країнах.