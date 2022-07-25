The Economist не смог оценить курс гривны к доллару в Индексе Биг-Мака

Курс гривны к доллару отсутствует в свежем Индексе Биг-Мака. Сеть McDonald's временно закрыла свои рестораны быстрого питания после российского вторжения, и этот бургер в Украине пока купить нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга издания The Economist за июль 2022 года.

В рейтинге также отсутствует российский рубль. McDonald's ушел из этой страны в связи с агрессией против Украины.

Самыми недооцененными валютами мира в июле 2022 года являются денежные единицы Индонезии, где Биг-Мак стоит на 54,6% дешевле, чем в США, Румынии(-55,7%) и Венесуэлы (-65,8%).

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк (+30,3%) норвежская крона (21,6%), уругвайский песо (+18,1%), шведская крона (+8,5%) и канадский доллар (+2,0%).

В зоне евро Биг-Мак стоит на 7,5% дешевле, чем в США.