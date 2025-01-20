Інавгурація Трампа: онлайн-трансляція церемонії у США

Інавгурація Трампа 2025: трансляція

Церемонія вступу на посаду Дональда Трампа збере мільйони глядачів по всьому світу. Онлайн-трансляцію події організують американські телеканали, новинні медіа, Білий дім на своєму офіційному сайті та на каналах в YouTube і X.

За всю історію США сьогоднішня інавгурація буде 60-ю за рахунком, а для Дональда Трампа – другою.

Республіканець обіймав посаду 45-го президента і після перерви повертає собі крісло в Овальному кабінеті, ставши 47-м лідером держави.

Це повернення називають історичним, адже лише одному президенту США вдавалося керувати країною дві каденції не поспіль (наприкінці XIX століття Гровера Клівленда обирали 22-м та 24-м президентом).

Деталі церемонії 20 січня

Місце проведення. За традицією, інавгурація президента відбувається біля західного фасаду будівлі Капітолія у Вашингтоні. Але цього року через морози церемонію перенесли до приміщення. Президент та віцепрезидент складуть присягу в ротонді Капітолія, а парад пройде на арені Capital One, де розмістять тисячі глядачів.

Точний час. Офіційні заходи стартують 20 січня о 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за Києвом). Згідно з конституцією Штатів, саме опівдні 20 січня завершуються повноваження попереднього президента.

Хто відвідає інавгурацію. На події будуть присутні колишні президенти Джордж Буш, Білл Клінтон, Барак Обама, представники Конгресу, Верховного суду, військові. Церемонію відвідає також 46-й президент Джо Байден із дружиною.

Трампа привітають дипломатичні представники іноземних країн та кілька державних лідерів.

Про плани приїхати на церемонію заявляли лідер Аргентини Хав'єр Мілей, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Запрошені президент Сальвадору Найіб Букеле, опозиційна лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі. Лідер КНР Сі Цзіньпін також отримав запрошення від Трампа, але від Китаю інавгурацію відвідає віцепрезидент Хань Чжен.

Організаційний комітет також видавав VIP-квитки найбільшим спонсорам. Гостями інавгурації стануть засновник Amazon Джефф Безос, голова Tesla та SpaceX Ілон Маск, генеральний директор Meta Марк Цукерберг, гендиректор Open AI Сем Альтман. Планує приїхати генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу.

Крім того, заплановано виступи зірок кантрі-музики та опери.

Безпека. Під час інавгурації Трампа у Вашингтоні діятимуть посилені заходи безпеки. Центр міста перекрили, встановили огорожі та контрольно-пропускні пункти для глядачів, польоти над столицею також заборонили. Для охорони порядку залучено військові підрозділи, національну гвардію та поліцію.

Які заходи відбудуться в день інавгурації

Розклад інавгураційного дня 20 січня включає події, які триватимуть від ранку до пізнього вечора:

ранкова служба в церкві Святого Іоанна у Вашингтоні;

чаювання в Білому домі;

Це символічне прощання президентського подружжя Джо і Джилл Байденів перед тим, як господарями Білого дому знову стануть Дональд і Меланія Трамп.

початок офіційних заходів у Капітолії – 12:00 за місцевим часом;

Віце-президент Джей Ді Венс та президент Дональд Трамп складуть урочисту присягу. Трамп виступить із промовою.

почесний від'їзд 46-го президента Джо Байдена і віцепрезидентки Камали Гарріс;

церемонія підписання перехідних документів та фотографування в президентській кімнаті у Капітолії;

інавгураційний обід у Капітолії за участю Трампа, лідерів Сенату та Палати представників;

президентський парад.

Після відбудеться церемонія підписання перших президентських указів в Овальному кабінеті в Білому домі. Увечері 20 січня у різних місцях столиці відбудуться бали та вечірки, низку з яких відвідає президент і перша леді.

При підготовці використовувалися: дані сайтів usa.gov, The Washington Post.