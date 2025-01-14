Двічі президент США. Хто такий Дональд Трамп і яким був його шлях із бізнесу в політику

Дональд Трамп став переможцем виборів президента США і вже 20 січня 2025 повернеться в Білий дім. Він – бізнесмен із мільярдними статками, зірка ТБ і політик-республіканець. Трамп загалом тричі претендував на посаду лідера Штатів, а його перша каденція відзначилася кримінальними переслідуваннями та спробами імпічменту.

Докладніше про біографію Дональда Трампа та його шлях до президентства, – в матеріалі РБК-Україна .

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Бізнес у спадок

Дональд Трамп народився в Нью-Йорку в 1946 році в заможній багатодітній родині. Його батько Фред був власником компанії у сфері нерухомості. Згодом її очолив та масштабував син.

В дитинстві Дональд мав проблеми із поведінкою, тому батьки вирішили віддати його на навчання до спеціалізованої військової академії. Там хлопець демонстрував успіхи в спортивних змаганнях та завданнях, які вимагали проявити навички організатора.

Спочатку Трамп розмірковував над кар'єрою в кіно, але все ж вирішив присвятити себе сімейній справі у нерухомості, вважаючи її більш прибутковою. Втім захоплення кіномистецтвом не минуло, і в майбутньому йому вдалося випробувати себе і в ролі актора, і в ролі шоумена на телебаченні.

Трамп здобув вищу освіту в Фордгамському університеті, а також закінчив Уортонську школу бізнесу зі ступенем бакалавра з економіки.

Ще під час навчання почав працювати у батьківській компанії. Допомагав керувати проектами житлової забудови в кількох районах Нью-Йорка (Бруклін, Квінс та Стейтен-Айленд).

Фото: Дональд Трамп у 1970-х (Getty Images)

У 1971 році почав скуповувати нерухомість в інших штатах, взяв компанію під свій повний контроль та перейменував її на Trump Organization

Забудовник та медіамагнат

На початку 80-х Трамп переїхав на Мангеттен та почав інвестувати в елітну нерухомість. Він зробив власне ім'я брендом, під яким утілювалися будівельні проєкти. До прикладу, 36-поверховий житловий комплекс Trump Plaza, а також Trump Tower на П'ятій авеню, де розмістилися розкішні магазини, резиденція Трампа і штаб-квартира компанії.

В Атлантік-Сіті його компанія побудувала Trump Plaza Hotel and Casino і Trump Castle. А вартість розважального комплексу Trump Taj Mahal, який було зведено у 1990 році, оцінювалася в майже 1 млрд доларів.

Статус мільярдера Трамп отримав у 1988 році, але через фінансову кризу в 90-х його бізнес був на межі банкрутства. Кілька компаній були продані.

Попри труднощі бізнес-імперія Трампа вистояла, а згодом розширилася. У 2000-х він став власником готелів у різних країнах і мережі казино Trump Entertainment Resorts, майданчиків для гольфу, пляжних клубів та курортів. Започаткував компанії в галузях туризму, спорту, парфумерній промисловості, виробництва одягу.

Проте ім'я Дональда Трампа стало відомим не лише завдяки бізнесу в нерухомості, – більшість американців дізналася про нього з телеекранів.

Протягом 11 років (2004-2015) Трамп вів реаліті-шоу "Кандидат", де оцінював підприємців-початківців, які змагалися за однорічний контракт на 250 тис. доларів із The Trump Organization.

Фото: Дональд Трамп був ведучим шоу "Кандидат" 14 сезонів (Getty Images)

Також Трамп знявся у фільмах "Сам удома 2", "Принц із Беверлі Хіллз", "Няня", "Кохання з повідомленням", серіалі "Секс і місто" та інші. Ці ролі були епізодичними, бізнесмен переважно грав самого себе. При цьому він двічі був номінований на Emmy, а за "Кандидата" отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді.

Дональд Трамп був власником компанії Miss Universe Organization, яка проводила конкурси "Міс Всесвіт", "Міс США" та "Miss Teen USA".

У 2021 році заснував медіакомпанію Trump Media & Technology Group. Її продуктом є платформа Truth Social – вебпортал і мобільний додаток, який називають альтернативою популярним соціальним мережам.

За оцінкою Bloomberg, на сьогодні статок Трампа становить 6,6 млрд доларів

45-й президент США

2015 року почався шлях Дональда Трампа у великій політиці. З гаслом "Make America great again" ("Зробимо Америку знову великою") він висунув свою кандидатуру на посаду президента США від Республіканської партії та за результатами виборів переміг демократку Гілларі Клінтон.

Таким чином Трамп став першим лідером США без військового та політичного досвіду. До того ж за нього проголосувало на 3 млн американців менше ніж за Клінтон, але особливості американської виборчої системи дозволили "аутсайдеру" всенародного голосування очолити країну.

На посаді президента Трамп провів важливі реформи та відзначився гучними рішеннями у багатьох сферах:

ухвалив закони для боротьби з нелегальною міграцією, зокрема щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою;

затвердив найбільше зниження податків для бізнесу в історії США;

запровадив додаткові мита для обмеження торгівлі з Китаєм;

оголосив про вихід США з ядерної угоди та поновив санкції проти Ірану;

заявив що Білий дім визнає Єрусалим столицею Ізраїлю та ухвалив рішення про перенесення посольства США до Єрусалиму;

став першим за 25 років президентом Сполучених Штатів, який зустрівся з лідером Північної Кореї.

Фото: 45-й президент США Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Під час своєї каденції у 2016-2020 Дональд Трамп став першим президентом США, якому двічі намагалися оголосити імпічмент.

Спочатку причиною для імпічменту у 2019 році стало обвинувачення в нібито тиску на президента України Володимира Зеленського, щоб той розпочав розслідування щодо Гантера Байдена – сина політичного опонента Трампа.

Вдруге імпічмент Трампу намагалися оголосити на тлі президентських виборів 2020, коли він програв демократу Джо Байдену. Республіканця звинувачували в підбурюванні людей до штурму Капітолія та намаганні сфальсифікувати результати виборів.

В обох випадках в Сенаті не знайшлося необхідної кількості голосів, щоб відсторонити Трампа.

Крім того, Дональду Трампу було висунуто понад 80 звинувачень та відкрито 4 кримінальні справи стосовно його діяльності на посаді президента та у передвиборчий період. Серед них обвинувачення у втручанні у вибори в штаті Джорджія, незаконне зберігання секретних документів, бізнес-шахрайство, щоб приховати виплати порноакторці Стормі Деніелс "за мовчання" про надання інтимних послуг.

По останній справі нещодавно Трамп отримав умовний термін, а ще дві федеральні справи було припинено після його обрання у 2024 році, оскільки Мінюст заявив, що судове переслідування президента є неконституційним.

Переможець виборів 2024

Минулого року Трамп втретє балотувався на посаду президента США. Після поразки Джо Байдену у 2020-му через 4 роки республіканцю вдалося повернути собі посаду зі значною перевагою над кандидатом від демократів.

Дональд Трамп отримав 277 голосів вибірників (за 270 мінімально необхідних) і за нього проголосували 70,8 млн осіб. Тоді як опонентка (кандидат від демократів Камала Гарріс) отримала 224 голоси вибірників та 65,8 млн голосів.

Ставши переможцем виборів 2024, Трамп побив одразу кілька президентських рекордів.

78-й річний республіканець є найстаршим обраним президентом США за всю історію (Джо Байдену на момент обрання було 77 років).

Він вдруге обійме посаду голови держави, але не дві каденції поспіль, а з перервою. За час існування США таке траплялося лише один раз, коли понад 130 років тому на виборах переміг Гровер Клівленд (був обраний 22-м та 24-м президентом).

Фото: Трамп повертається в Білий дім 20 січня 2025 (Getty Images)

Хоча вступ на посаду Дональда Трампа має відбутися під час церемонії інавгурації лише 20 січня 2025 року, він заздалегідь анонсував гучні рішення.

За даними західних ЗМІ, у перший день роботи президент планує підписати близько 100 указів, які не потребують ухвалення Конгресу. Вони скасують низку законодавчих актів минулої адміністрації та стосуватимуться посилення контролю на кордоні з Мексикою, розвитку енергетики, правил найму робочої сили, гендерної політики в школах, обов'язкових вакцинацій тощо.

У своїх передвиборчій програмі Трамп також обіцяв запровадити універсальні тарифи на іноземні товари та 100% мита на товари з країн, які не використовують американський долар у міжнародній торгівлі.

Заявляв про наміри поступово припинити імпорт товарів першої потреби з Китаю, припинити інвестування американськими компаніями в Китаї.

Також президент анонсував зниження податків для населення та скасування податків на чайові для працівників ресторанного бізнесу.

Стосовно сфери зовнішньої політики Дональд Трамп встиг заявити про наміри зробити Канаду "51-м штатом США", приєднати Гренландію, повернути контроль над Панамським каналом.

Особливу увагу 47-й президент приділяє питанню повномасштабного вторгення РФ в Україну. Під час президентської кампанії він казав, що покладе край війні у 24 години, подзвонивши Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському одразу після оголошення про свою перемогу на виборах.

Проте з часом риторика Трампа змінювалася. Наразі у команді республіканця говорять, що спробують знайти рішення щодо закінчення війни за 100 днів після інавгурації президента.

Також Дональд Трамп заявляє, що після вступу на посаду 20 січня має намір якомога швидше зустрітися з Володимиром Путіним. На думку президента США, саме від кремлівського лідера залежить стратегія щодо припинення війни. Крім того, американський політик сказав, що "розуміє почуття" Росії у питанні можливого вступу України до НАТО.

Більше про ставлення Трампа до війни в Україні та очільника РФ Володимира Путіна йдеться в окремому матеріалі.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви Дональда Трампа, публікації The Washington Post, Bloomberg і Reuters, інформація з сайту Білого дому.