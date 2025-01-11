Селебріті, бізнес-гуру та мільярдер. Чим займався Трамп до великої політики

За кілька днів Дональд Трамп офіційно стане другим в історії президентом США з двома непослідовними термінами. А до обрання у 2016-му взагалі був першим президентом без досвіду політичної або військової служби.

РБК-Україна розповідає, чим він займався до великої політики і як для багатьох став іконою успіху.

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Яким були дитинство та юність Трампа

Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року. Його сім'я проживала в престижному районі округу Квінс, відомому як Jamaica Estates. Батько Фред Трамп володів успішною компанією Elizabeth Trump & Son, яка займалася будівництвом житла для середнього класу в Квінсі, Брукліні та Статен-Айленді.

Коли сини Фред-молодший, Дональд і Роберт стали досить дорослими, вони працювали на будівельних майданчиках і в офісах. Дочки Елізабет і Меріенн не працювали в сімейному бізнесі. Пізніше Фред-молодший став пілотом авіакомпанії. Він помер 1981 року від алкоголізму, і Дональд Трамп називає це причиною своєї відмови від алкоголю.

В юності у Трампа були проблеми з поведінкою. "Він був досить грубим хлопцем", - пізніше згадував батько. Щоб виправити це, його в 13 років відправили до військової академії. Після неї вступив до Фордгемського університету в Нью-Йорку, а потім перевівся до Пенсільванського університету (Філадельфія), де в 1968 році здобув ступінь бакалавра економіки.

Фото: портрет Дональда Трампа у 1964 році під час навчання у військовій академії (nyma.org)

Під час В'єтнамської війни він використовував відстрочки за медичними показаннями (через діагностовані кісткові шпори). Коли в 1969 році запустили лотерею призову, його день народження був 356-м із 366, але на службу його не призвали. Під час першого президентського терміну газета The New York Times писала, що діагноз міг бути фіктивним, а лікар орендував офіс у батька Трампа.

Початок кар'єри та успіхи в сімейному бізнесі

Бізнес-кар'єру Трамп розпочав ще під час навчання, інвестуючи в нерухомість. Після університету повернувся до Нью-Йорка і долучився до сімейної справи. У 1973 році Мін'юст звинуватив компанію в дискримінації афроамериканських орендарів. Питання врегулювали згодою здавати більше квартир чорношкірим.

У 1970-х роках Трамп скуповував нерухомість у Вірджинії, Огайо, Неваді та Каліфорнії, перемістився з околиць Нью-Йорка на Мангеттен. У цьому багатому районі у компанії з'явилися перші хмарочоси. У 1973 році вона змінила назву на Trump Organization.

У 1976 році почав будувати готель Grand Hyatt. Для цього використав особисті стосунки з мережею Hyatt і політичний вплив батька, який був авторитетним членом Демократичної партії Брукліна. У підсумку отримав 40-річну відстрочку зі сплати податку на майно.

У 1980-х Трамп став великим забудовником. Він побудував 36-поверховий житловий комплекс Trump Plaza, а також Trump Tower на П'ятій авеню, де розмістилися розкішні магазини, резиденція Трампа і штаб-квартира компанії. Він також розширив свій бізнес у сфері казино в Атлантік-Сіті (штат Нью-Джерсі), побудувавши Trump Plaza Hotel and Casino і Trump Castle. У 1990 році він побудував розважальний комплекс Trump Taj Mahal вартістю майже 1 млрд доларів.

Фото: Дональд Трамп на пресконференції в Trump Tower, 1982 рік (loc.gov)

Trump Organization зіткнулася із серйозними фінансовими проблемами. Трамп позичав великі суми грошей, у 1990 році ситуація стала настільки серйозною, що його 80-річному батькові довелося купити фішки в казино Trump Castle на 3 млн доларів, щоб воно могло сплачувати відсотки.

Цю угоду було визнано незаконним кредитом, і штат Нью-Джерсі наклав штраф 65 000 доларів. Trump Taj Mahal і Trump Plaza Hotel подали заяви на банкрутство, а в 1993 році вийшла книжка Гаррі Герта, у якій ішлося про те, що через ділові невдачі Трамп став "суспільним посміховиськом". Окремі епізоди з неї було використано у фільмі "Учень. Сходження Трампа", який вийшов у прокат за місяць до виборів президента 2024 року.

Пізніше він успішно реструктуризував кредити. "Я використовував закони цієї країни, щоб скоротити борги", - казав він у 2011-му.

На той час, коли Трамп почав передвиборчу кампанію в 2015 році, його гральний бізнес повністю припинив діяльність. Акціонери втратили інвестиції, кредитори зазнали збитків, але самому Трампу вдалося пом'якшити фінансові втрати.

Як Дональд Трамп став американським селебріті

Протягом бурхливої ділової кар'єри Дональд Трамп зберігав імідж успішної людини. Коли бізнес у сфері нерухомості та азартних ігор зазнав краху, він зумів захистити свій бренд і переключився на бізнес у США та за кордоном.

"Його ім'я стало таким синонімом успіху, що навіть найпринизливіші невдачі навряд чи можуть зашкодити його репутації... Правила, яким підкоряються інші, просто не застосовні до Трампа", - писала The New York Times.

У співпраці з найнятими авторами Трамп опублікував кілька книжок із практичними рекомендаціями та порадами щодо ведення бізнесу, включно з популярною "Трамп: мистецтво угоди". Ім'я "Трамп" він ліцензував для полів для гольфу, готельних курортів і фірмових продуктів: від стейків до горілки і бутильованої води.

Фото: заставка реаліті-шоу "Учень" з Дональдом Трампом (nbcnews.com)

З 1996 по 2015 рік він був власником конкурсів краси "Міс США", "Міс Юна США" і "Міс Всесвіт". Але продав свою частку після скандалу з його нападками щодо латиноамериканських іммігрантів. Рік потому той продав свою частку в конкурсах.

Пік популярності Трампа в індустрії розваг пов'язаний з його роллю в реаліті-шоу "Учень", яке транслювалося на NBC з 2004 по 2015 рік. Він грав самого себе в програмі, яка зіштовхувала потенційних бізнес-лідерів один з одним у серії випробувань. Трамп оцінював їхні зусилля і щотижня скорочував кількість учасників, кажучи тим, хто програв, "Вас звільнено".

Це шоу і програма Celebrity Apprentice допомогли йому охопити національну аудиторію і закріпити образ успішного і харизматичного бізнесмена, який завжди говорить, що думає, і дозволяє відкрито озвучувати неприємну правду.

Наскільки багатий Дональд Трамп

З обранням на перший термін Трамп передав формальне керівництво Trump Organization синам Дональду-молодшому та Еріку. На відміну від типової бізнес-корпорації його компанія являє собою сукупність приблизно 500 окремих структур, які належать здебільшого або виключно самому Дональду Трампу.

Жодна з них не є публічною компанією, тому не зобов'язана розкривати фінансовий стан або вартість. Оскільки Трамп ніколи не публікував податкових декларацій, повна фінансова оцінка його статків неможлива.

До моменту обрання в листопаді 2016 року Trump Organization володіла величезною кількістю компаній, продуктів і ліцензійних угод. Ці активи включали щонайменше 17 гольф-курортів, 14 готельних об'єктів, десятки інших об'єктів нерухомості по всьому світу.

Фото: статки Трампа наближаються до 7 млрд доларів (Getty Images)

На сьогодні приватний капітал Трампа наближається до позначки 7 млрд доларів, за оцінками Bloomberg. Причому лише за останній рік його статки зросли майже на 3,5 млрд. Більша частина багатства надходить від нерухомості, включно з Trump Tower і часткою в 1290 Avenue of the Americas. Він також володіє частиною медіакомпанії Trump Media & Technology Group.

Крім нерухомості та ЗМІ, у нього є й інші джерела доходу. У 2023 році він заробив 7,2 млн доларів на ліцензуванні NFT. Трамп також володіє криптовалютами приблизно на 5 млн доларів. А його ліцензійні угоди включають спеціальне видання Біблії за 59,99 доларів, яке принесло йому 300 000 доларів. Книга "Листи Трампу" принесла 4,5 млн доларів, додатковий дохід також забезпечили роялті від "Учня" та "Мистецтва угоди".

Як Трамп повертався у велику політику

Коли Дональд Трамп програв у 2020 році Джо Байдену, здавалося, його політична кар'єра добігла кінця. Особливо на тлі хаосу (штурм Капітолію в січні 2021 року) і осуду, яким супроводжувалося завершення президентського терміну.

Від нього відвернулися багато союзників, а такі великі компанії, як American Express, Microsoft і Nike, призупинили підтримку республіканців. У день інавгурації Байдена він порушив 152-річну традицію і не був присутній на церемонії.

"Він був злий, засмучений, не знав, що робити, і не мав плану свого політичного майбутнього", - описує його настрій Мерідіт Макгроу, авторка книги "Трамп у вигнанні".

Проте він одразу пообіцяв "повернутися в тій чи іншій формі". І вже за тиждень, стало зрозуміло, що Республіканська партія повернулася до нього. Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті завітав до нього у флоридській резиденції Мар-а-Лаго і пообіцяв працювати разом на проміжних виборах до Конгресу.

На той час підконтрольний демократам Сенат США готувався до другого процесу щодо імпічменту Трампу, і візит Маккарті засвідчив, що один із республіканських лідерів усе ще вважав колишнього президента впливовою особою.

"Візит Маккарті дійсно відкрив двері для Трампа. Це був дозвіл республіканцям, які критикували Трампа, пробачити його і рухатися далі", - додала Макгроу.

Фото: Дональд Трамп у будівлі суду, кінець 2023 року (Getty Images)

Наступний місяць Трамп провів у резиденції, а до кінця лютого 2021 року вже був готовий проводити публічні заходи. На правій Конференції консервативних політичних дій (Conservative Political Action Conference) він показав, що все ще користується лояльністю республіканської бази. І пообіцяв перемогти демократів у 2024 році.

Опитування лише підкреслило те, що вже було очевидно: 68% респондентів заявили, що Трамп має балотуватися знову, 55% - що проголосують за нього на праймеріз. А проміжні вибори 2022 року підтвердили його вплив у Республіканській партії.

Мар-а-Лаго стало обов'язковим до відвідування для будь-якого кандидата-консерватора, підтримка Трампа гарантувала перемоги. Наприклад, четверо з шести членів Палати представників, які голосували за другий імпічмент, програли його фаворитам. На цій хвилі до Сенату пройшов Джей Ді Венс, який стане його віце-президентом.

За підсумками тих виборів республіканці отримали більшість у Палаті представників, але не змогли забрати контроль над Сенатом. Лише за кілька тижнів, поки експерти гадали, чи змарнував Дональд Трамп свій політичний момент, він розпочав президентську кампанію 2024 року і повернувся у велику політику.

А далі були тріумф на праймеріз, фактичний провал судових процесів, попри серйозні звинувачення, два замахи і впевнена перемога на виборах президента США.

При підготовці тексту використовували публікації BBC, The New York Times, USA Today, Bloomberg і стаття доцента кафедри історії Університету Північної Кароліни Бенджаміна Вотерхауса.