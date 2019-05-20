Инаугурация Зеленского: началось торжественное заседание Рады

Церемония инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского началась в Верховной раде. Спикер парламента Андрей Парубий открыл торжественное заседание парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно порядку инаугурации, спикер парламента сообщает о лицах, присутствующих на торжественном заседании, и предоставляет слово главе Центральной избирательной комиссии для объявления результатов выборов президента Украины.

Фото: торжественное заседание парламента 20 мая (РБК-Украина)

После этого глава Конституционного суда Украины сообщает о выполнении новоизбранным президентом Украины всех конституционных требований относительно несовместимости с должностью президента и отсутствия других обстоятельств, исключающих принесение им присяги, приглашает к трибуне новоизбранного президента, вручает ему текст присяги.

Новоизбранный президент Украины, положив руку на Конституцию Украины и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие, провозглашает присягу украинскому народу.

Затем глава Центральной избирательной комиссии вручает новоизбранному президенту Украины удостоверение президента Украины. Глава Конституционного суда Украины вручает новоизбранному президенту Украины официальные символы власти президента Украины.

После этого президент Украины с трибуны Верховной рады провозглашает обращение к украинскому народу (инаугурационную речь).

Напомним, Верховная рада Украины в ходе заседания 16 мая поддержала проект постановления, которым предлагалось провести инаугурацию новоизбранного президента 20 мая в 10:00.

Отметим, очередные выборы президента Украины в 2019 году проходили в два тура. Во время голосования 31 марта Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов. Во второй тур вместе с Зеленским вышел президент Украины Петр Порошенко, который занял второе место с поддержкой 15,95% избирателей. По результатам повторного голосования 21 апреля Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, тогда как за Порошенко свой голос отдали 24,45% украинцев.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, относительное большинство граждан (40%) считают, что власть президента Украины стоит оставить в том же объеме, в котором она была последние пять лет. По мнению 25% граждан, власть президента следует расширить, предоставив ему право формировать правительство; еще 9% считают, что выборы президента нужно перенести в парламент и оставить за ним лишь полномочия главнокомандующего Вооруженных сил.