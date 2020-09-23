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Инаугурация Лукашенко: оппозиция Беларуси планирует бессрочную акцию неповиновения

Автор: Юлия Струк

Оппозиция в Беларуси планирует провести бессрочную акцию протеста после инаугурации Александра Лукашенко. Ранее сегодня он вступил в должность президента республики в ходе тайной церемонии.

Об этом сообщил член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко в Telegram.

"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения", - отметил он.

Латушко заявил, что белорусы стали свидетелями беспрецедентной ситуации.

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"Президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?" - написал представитель оппозиции.

Напомним, сегодня Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, церемония его инаугурации прошла без предварительного анонса.

В ходе инаугурации президент республики заявил, что ему удалось предотвратить так называемую "цветную революцию", имея в виду массовые акции протеста, которые продолжаются в стране уже более месяца.

Как писало РБК-Украина, после инаугурации военнослужащие принесли клятву на верность Лукашенко и белорусскому народу.

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