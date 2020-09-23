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Інавгурація Лукашенка: опозиція Білорусі планує безстрокову акцію непокори

Білорусь, Середа 23 вересня 2020 13:29
Інавгурація Лукашенка: опозиція Білорусі планує безстрокову акцію непокори
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлія Струк

Опозиція у Білорусі планує провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка. Раніше сьогодні він вступив на посаду президента республіки у ході таємної церемонії.

Про це повідомив член президії Координаційної ради опозиції Павло Латушко в Telegram.

"Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією і вимагаємо нових виборів! Закликаємо всіх почати безстрокову акцію непокори", - зазначив він.

Латушко заявив, що білоруси стали свідками безпрецедентної ситуації.

"Президент, який стверджує, що набрав понад 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію по своїй самоінавгурації. Під охороною ОМОН, в обстановці таємниці і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників. Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус?" - написав представник опозиції.

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко офіційно вступив на посаду президента Білорусі, церемонія його інавгурації пройшла без попереднього анонсу.

У ході інавгурації президент республіки заявив, що йому вдалося запобігти так званій "кольоровій революції", маючи на увазі масові акції протесту, які тривають у країні вже понад місяць.

Як писало РБК-Україна, після інавгурації військовослужбовці принесли присягу на вірність Лукашенку і білоруському народу.

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Новини України В світі Олександр ЛукашенкоБілорусьпротестоппозиция
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