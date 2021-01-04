На інавгурації Байдена традиційний парад замінять віртуальним

Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)

На церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена традиційну ходу американського лідера замінять на віртуальний парад через пандемію коронавірусу. Її транслюватимуть по телебаченню 20 січня.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, в програмі віртуальної версії параду очікуються виступи музикантів, поетів, танцювальних труп та інших виконавців. Організатори заходу заявляють, що всі учасники дотримуватимуться соціального дистанціювання.

Також зазначається, що Байдена після складання присяги у Капітолії до Білого дому супроводжуватиме президентський ескорт з військових усіх родів військ.

Нагадаємо, раніше Комітет з інавгурації Джо Байдена закликав американців залишатися вдома в день церемонії 20 січня. Таким чином комітет оголосив про дотримання заходів щодо захисту громадського здоров'я в умовах коронавірусу.

Крім того, інавгурація Байдена буде скорочена у порівнянні традиційними церемоніями.

Також РБК-Україна писало, що Трамп планує ефектно покинути Білий дім в день інавгурації його опонента Джо Байдена. Він хоче влаштувати "грандіозний фінал як у фільмі".