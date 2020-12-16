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Инаугурация Байдена: американцев призвали остаться дома во время церемонии

Среда 16 декабря 2020 03:59
Инаугурация Байдена: американцев призвали остаться дома во время церемонии
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Комитет по инаугурации избранного президента США Джо Байдена призвал американцев оставаться дома в день церемонии 20 января. Таким образом комитет объявил о соблюдении мер по защите общественного здравоохранения в условиях коронавируса.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу в Капитолии с соблюдением "строгих протоколов по охране здоровья и безопасности", далее последует инаугурационная речь Байдена.

В то же время обещают, что география церемонии "будет крайне ограничена", а концепция последующего за ней парада "будет переосмыслена.

"Мы просим американцев участвовать в инаугурационных мероприятиях, находясь дома, чтобы защитить себя, свои семьи, друзей и общество в целом", - заявили в комитете.

Ранее сообщалось, что инаугурация Байдена будет сокращена по сравнению традиционными церемониями.

РБК-Украина писало, что Трамп планирует эффектно покинуть Белый дом в день инаугурации его оппонента Джо Байдена. Он хочет устроить "грандиозный финал как в фильме".

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