"Інакше підірву все": Трамп розраховує укласти угоду з Іраном уже завтра

Ведучий Трей Інгст розповів, що буквально щойно мав 15-хвилинну розмову з Трампом. Під час бесіди американський лідер йому розповів деталі про переговори і про те, що станеться, якщо не буде угоди.

За словами Трампа, якщо Іран не укладе угоду і не зробить це швидко, тоді він розглядає можливість "рознести все під три чорти" і взяти під контроль нафту. Також він додав, що по всьому Ірану в такому разі падатимуть мости і будуть знищені електростанції.

Потім ведучий запитав у президента про можливість угоди, на що Трамп сказав, що ті, хто ведуть переговори від імені Ірану - мають амністію, щоб вони могли продовжувати переговори далі.

Крім того, лідер США додав, що вважає, що зможе домогтися угоди вже до завтрашнього дня.

"Я думаю, є хороші шанси - вони зараз ведуть переговори", - резюмував Трамп.