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Иначе не будет работать: WhatsApp будет передавать Facebook персональные данные пользователей

Автор: Даша Харченко

Мессенджер WhatsApp официально сообщил, что будет передавать персональные данные своих пользователей материнской компании Facebook. Пользователи должны согласиться на новое соглашение пользователя до 8 февраля.

Об этом говорится в обновленном соглашении пользователя.

WhatsApp сможет передавать Facebook регистрационные данные аккаунта, в частности, номер телефона, данные об операциях, о взаимодействии с другими пользователями, информацию об устройстве, IP-адрес.

"Как часть компаний Facebook WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и делится ею. Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от них, а они могут использовать информацию, которой с ними мы делимся", - говорится в сообщении.

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Пользователи должны согласиться на новое соглашение пользователя до 8 февраля, иначе WhatsApp перестанет у них работать.

Власти Германии ранее обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является материнской компанией.

Также ранее стало известно, что с 1 января 2021 года мессенджер WhatsApp перестал работать на старых смартфонах. Речь идет о тех гаджетах, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. Среди них - iPhone 4 и более ранние модели.

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