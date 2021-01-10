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Інакше не працюватиме: WhatsApp передаватиме Facebook персональні дані користувачів

Автор: Даша Харченко

Месенджер WhatsApp офіційно повідомив, що передаватиме персональні дані своїх користувачів материнській компанії Facebook. Користувачі мають погодитись на нову угоду користувача до 8 лютого.

Про це йдеться в оновленій угоді користувача.

WhatsApp зможе передавати Facebook реєстраційні дані акаунту, зокрема, номер телефону, дані про транзакції, про взаємодію з іншими користувачами, інформацію про пристрій, IP-адресу тощо.

"Як частина компаній Facebook WhatsApp отримує інформацію від інших компаній Facebook і ділиться нею. Ми можемо використовувати інформацію, яку ми отримуємо від них, а вони можуть використовувати інформацію, якою з ними ділимося ми", - йдеться в повідомленні.

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Користувачі мають погодитись на нову угоду користувача до 8 лютого, інакше WhatsApp припинить у них працювати.

Влада Німеччини раніше звинуватили месенджер WhatsApp у передачі метаданих користувачів соціальної мережі Facebook, яка є материнською компанією.

Також раніше стало відомо, що з 1 січня 2021 року месенджер WhatsApp припинив працювати на старих смартфонах. Мова йде про ті гаджети, користувачі яких не оновлять операційну систему до iOS 9 або Android 4.0.3. Серед них - iPhone 4 і більш ранні моделі.

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