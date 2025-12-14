"Імпульс є": США очікують звільнення ще тисячі білоруських політв’язнів

За словами Коула, режим Олександра Лукашенка може звільнити політв’язнів, ймовірно, однією великою групою.

"Я думаю, що це більш ніж можливо, я думаю, що це ймовірно… Ми на правильному шляху, імпульс є", - зазначив спецпосланець.

Він також додав, що такі кроки свідчать про можливе поліпшення ситуації з правами людини в Білорусі та сигналізують про потенційну готовність влади країни до переговорів з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, в Білорусі протягом останніх років утримуються сотні політв’язнів, серед яких опозиційні активісти, журналісти та громадські діячі, переслідувані за критику влади. Міжнародна спільнота неодноразово закликала Мінськ до їх звільнення та дотримання базових прав людини.

Звільнення тисячі політв’язнів стало б одним із найбільших кроків у цьому напрямку за останні роки і могло б стати важливим сигналом для подальших змін у країні.