ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Импортозамещение" в реальности: российские предприятия подделывают "кока-колу" и "спрайт"

Новина українською →
Москва, Вторник 17 мая 2022 10:13
"Импортозамещение" в реальности: российские предприятия подделывают "кока-колу" и "спрайт" Фото: На территории России выпустили поддельную Coca-Cola (ochakovo.ru)
Автор: Александр Белоус

Московский завод "Очаково" выпустил подделки напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Фальсификат получил названия CoolCola, Fancy и Street.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт предприятия.

"Классические вкусы любимых прохладительных напитков. Прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться", - говорится в описании новинок российского рынка.

Производитель отмечает, что CoolCola - это напиток с "культовым вкусом колы", Fancy - "с узнаваемым вкусом фанты", а Street - "газированный освежающий напиток с натуральными соками лимона и лайма и растительными экстрактами".

Напомним, американская корпорация Coca-Cola заявила о приостановке работы на территории России после начала вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы