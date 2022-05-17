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"Імпортозаміщення" в реальності: російські підприємства підробляють "кока-колу" і "спрайт"

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Москва, Вівторок 17 травня 2022 10:13
"Імпортозаміщення" в реальності: російські підприємства підробляють "кока-колу" і "спрайт" Фото: на території Росії випустили підроблену Coca-Cola (ochakovo.ru)
Автор: Олександр Білоус

Московський завод "Очаково" випустив підробки напоїв Coca-Cola, Fanta і Sprite. Фальсифікат отримав назви CoolCola, Fancy і Street.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт підприємство.

"Класичні смаки улюблених прохолодних напоїв. Прекрасно втамовують спрагу і дозволяють освіжитися", - йдеться в описі новинок російського ринку.

Виробник зазначає, що CoolCola - це напій з "культовим смаком коли", Fancy - "з впізнаваним смаком Фанти", а Street - "газований освіжаючий напій з натуральними соками лимона і лайма і рослинними екстрактами".

Нагадаємо, американська корпорація Coca-Cola заявила про припинення роботи на території Росії після початку вторгнення в Україну.

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