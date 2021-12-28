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Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа

Новина українською →
Украина, Вторник 28 декабря 2021 15:48
Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа Украине может не хватить газа на зиму (Фото: Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Дефицит газа в Украине до конца отопительного сезона может составить более 1 млрд кубометров, о чем Оператор ГТСУ предупредил Кабмин. "Нафтогаз" пока не спешит с импортом, ожидая снижения цены на газ. Но есть риск, что и в начале года биржевые котировки в Европе останутся на достаточно высоком уровне. Есть ли у власти запасной план и что делать, если газа на зиму не хватит – в материале РБК-Украина.

Стоимость газа в Европе на спотовом рынке продолжает бить рекорды. В начале третьей декады декабря котировки превысили 2150 долларов за тысячу кубометров. Цены взлетели из-за усиления морозов и прекращения поставок газа по трубопроводу "Ямал-Европа". Уже через несколько дней стоимость газа начала снижаться, опустившись до 1100 долларов.

В России власти прогнозируют, что цена газа в Европе останется высокой и в 2022 году. Им выгодно удерживать высокие цены на газ. По итогу 2021 года "Газпром" ожидает рекордную прибыль – более 2 трлн рублей (свыше 27 млрд долларов). К тому же сертификация "Северного потока-2", запуск которого мог бы привести к снижению цен на газ, затягивается, возможно, даже до осени.

Порядка 80% газа Европа закупает по прямым долгосрочным контрактам. А потому колебания цен на споте не отражается на текущей стоимости газа. Переплачивать приходится лишь за дополнительные объемы. У Украины таких контрактов нет, импортировать газ приходится лишь по биржевым ценам.

И хотя запасов угля и газа в Украине буквально впрок для текущего потребления, "Нафтогаз" пока не закупает газ в Европе. Глава НАК Юрий Витренко в интервью РБК-Украина пояснил, что закупки по нынешним ценам окажутся слишком дорогими для компании, ухудшив ее финансовые показатели.

"Покупать сейчас дороже, не понимая, кому такой газ нужен – это значит умышленно наносить убытки национальной компании", – сказал Витренко. К слову, для него прибыльность компании – основной KPI как главы НАК. Экс-глава компании Андрей Коболев был уволен именно из-за убытков.

Риски дефицита: недобор 1 млрд кубометров

Без необходимых объемов импорта дефицит газа в текущем отопительном сезоне может превысить 1 млрд кубометров. Об этом говорится в письме Оператора ГТС Украины в адрес премьер-министра и министра энергетики. Копия документа есть в распоряжении РБК-Украина.

"Ожидаемый дефицит газа в отопительном сезоне 2021-2022 годов во время пикового похолодания в январе 2022 года – 128 млн куб.м, в феврале – 240 куб.м. Прогнозный дефицит в марте – 1100 млн куб.м. Такая ситуация может привести к ограничению объемов транспортировки природного газа заказчикам услуг, а также может негативно отразиться на транзитных обязательствах", – говорится в письме.

Важно, что расчет проводился исходя из того, что в феврале и марте будет импорт газа – по 225 млн куб.м и 265 млн куб.м соответственно. Если закупок не будет или их объемы окажутся меньше, ситуация только ухудшится.

Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газаБез импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газаБез импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа

В ОГТСУ отмечают, что по итогам совещаний в Минэнерго импорт газа в январе должен составить 274 млн кубометров и 782 млн кубометров – в первом квартале. Но "Нафтогаз", как и другие трейдеры, пока не забронировал мощности на январь, а, следовательно, не собирается импортировать газ, говорится в письме. РБК-Украина обратилось за комментариями в НАК по этому вопросу, но на момент выхода публикации ответа не получило.

С октября газ в Украину почти не поставляется, к 20 декабря закуплено лишь 172 млн кубометров. Тогда как суточное потребление только в декабре составляло 110-150 млн кубометров в зависимости от температуры.

В ОГТСУ прогнозируют, что на конец отопительного сезона свободного газа в хранилищах практически не останется. Их объем сократится до 6,5 млрд кубометров, и это с учетом 4,7 млрд технологического газа, использовать который нельзя.

Импорта может не хватить

Подобная ситуация в Украине уже была. В 2018 году по стране даже проходила акция "Прикрути". Тогда "Нафтогаз" призывал украинцев экономить газ и уменьшить температуру в помещениях. Компания не застраховала себя дополнительными запасами газа, надеясь возобновить поставки из России. Но "Газпром" после проигрыша в арбитраже Стокгольма все же отказался продавать газ "Нафтогазу", из-за чего пришлось покрывать дефицит закупками газа в Европе по высоким ценам.

Теперь, если импорт газа возобновится, все равно нет гарантий, что потребности Украины будут удовлетворены. Сейчас поставки возможны из Словакии, Польши и Венгрии. На прошлой неделе в ОГТСУ подписали соглашение с венгерской FGSZ о возможности поставок с 1 января по 8 млн кубометров газа в сутки.

Первые три месяца импорт пройдет в тестовом режиме, а с апреля объемы прокачки увеличат. С учетом возможности поставок 27 млн кубометров в сутки из Словакии, общий объем гарантированных мощностей составит 35 млн кубометров в сутки, отметили в компании.

Напомним, с октября Венгрия перестала получать газ через Украину, подписав контракт с "Газпромом" на поставки по "Турецкому потоку". А потому сейчас объем в 8 млн кубометров довольно мал, чтобы кардинально решить вопрос с импортом газа.

Часть газа Украина может получать через Польшу. По данным ОГТСУ, в июле-октябре и декабре 2021 года в общей сложности по этому направлению было закуплено 79 млн кубометров газа. Учитывая такой объем, на этом фоне нелепыми выглядят заявления президента РФ Путина о том, что Польша якобы перепродает Украине газ, закупленный в Германии.

Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа

Если по каким-то причинам поставок из Польши не будет, то покрыть потребность в газе в пиковые периоды будет довольно проблематично. К примеру, в январе на пике потребление газа в сутки достигало 180 млн кубометров.

Собственная добыча газа в сутки составляет примерно 55 млн кубометров. При существующих запасах газа в хранилищах, из них можно будет поднять порядка 60 млн. С учетом 35 млн кубов гарантированного импорта нехватка газа может составлять порядка 50 млн кубометров.

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко считает вполне реальной ситуацию с дефицитом газа, но в несколько меньших объемах. "Думаю, потребление вряд ли превысит 160 млн кубометров в сутки. Но, конечно, ситуация с дефицитом может быть реальной", – сказал он РБК-Украина.

По мнению собеседника, единственный способ выйти из такой ситуации – формировать список предприятий для ограничения поставок. А в самые холодные дни года переводить всю страну на карантин, кроме критически необходимых предприятий. "В выходные дни потребление газа и электроэнергии существенно ниже", – пояснил Омельченко.

К слову, в правительстве уже разработан план по оптимизации энергоснабжения на случай затяжных холодов и нехватки угля и газа. Он предусматривает изменение режима и графика работы предприятий с возможностью их отключения.

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