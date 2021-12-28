Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу

Дефіцит газу в Україні до кінця опалювального сезону може скласти понад 1 млрд кубометрів, про що Оператор ГТСУ попередив Кабмін. "Нафтогаз" поки не поспішає з імпортом, чекаючи зниження ціни на газ. Але є ризик, що і на початку року біржові котирування в Європі залишаться на досить високому рівні. Чи є у влади запасний план і що робити, якщо газу на зиму не вистачить – у матеріалі РБК-Україна.

Вартість газу в Європі на спотовому ринку продовжує бити рекорди. На початку третьої декади грудня котирування перевищили 2150 доларів за тисячу кубометрів. Ціни злетіли через посилення морозів і припинення поставок газу по трубопроводу "Ямал-Європа". Вже через кілька днів вартість газу почала знижуватися, опустившись до 1100 доларів.

У Росії влада прогнозує, що ціна газу в Європі залишиться високою і у 2022 році. Їм вигідно утримувати високі ціни на газ. За підсумком 2021 року "Газпром" очікує рекордний прибуток – понад 2 трлн рублів (понад 27 млрд доларів). До того ж сертифікація "Північного потоку-2", запуск якого міг би призвести до зниження цін на газ, затягується, можливо, навіть до осені.

Близько 80% газу Європа закуповує за прямими довгостроковими контрактами. А тому коливання цін на споті не відбивається на поточній вартості газу. Переплачувати доводиться лише за додаткові обсяги. В України таких контрактів немає, імпортувати газ доводиться лише за біржовими цінами.

І хоча запасів вугілля і газу в Україні буквально про запас для поточного споживання, "Нафтогаз" поки не закуповує газ в Європі. Голова НАК Юрій Вітренко в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, що закупівлі за нинішніми цінами виявляться занадто дорогими для компанії, погіршивши її фінансові показники.

"Купувати зараз дорожче, не розуміючи, кому такий газ потрібен – це означає навмисне завдавати збитків національній компанії", - сказав Вітренко. До слова, для нього прибутковість компанії – основний KPI як глави НАК. Екс-глава компанії Андрій Коболєв був звільнений саме через збитки збитки.

Ризики дефіциту: недобір 1 млрд кубометрів

Без необхідних обсягів імпорту дефіцит газу в поточному опалювальному сезоні може перевищити 1 млрд кубометрів. Про це йдеться в листі Оператора ГТС України на адресу прем'єр-міністра і міністра енергетики. Копія документа є в розпорядженні РБК-Україна.

"Очікуваний дефіцит газу в опалювальному сезоні 2021-2022 років під час пікового похолодання в січні 2022 року – 128 млн куб.м, в лютому – 240 куб. м. прогнозний дефіцит у березні – 1100 млн куб. м. така ситуація може призвести до обмеження обсягів транспортування природного газу замовникам послуг, а також може негативно відбитися на транзитних зобов'язаннях", – йдеться в листі.

Важливо, що розрахунок проводився виходячи з того, що в лютому і березні буде імпорт газу – по 225 млн куб.м і 265 млн куб.м відповідно. Якщо закупівель не буде або їх обсяги виявляться менше, ситуація тільки погіршиться.

В ОГТСУ зазначають, що за підсумками нарад в Міненерго імпорт газу в січні повинен скласти 274 млн кубометрів і 782 млн кубометрів – у першому кварталі. Але "Нафтогаз", як і інші трейдери, поки не забронював потужності на січень, а, отже, не збирається імпортувати газ, йдеться в листі. РБК-Україна звернулося за коментарями в НАК з цього питання, але на момент виходу публікації відповіді не отримало.

З жовтня газ в Україну майже не поставляється, до 20 грудня закуплено лише 172 млн кубометрів. Тоді як добове споживання тільки в грудні становило 110-150 млн кубометрів залежно від температури.

В ОГТСУ прогнозують, що на кінець опалювального сезону вільного газу в сховищах практично не залишиться. Їх обсяг скоротиться до 6,5 млрд кубометрів, і це з урахуванням 4,7 млрд технологічного газу, використовувати який не можна.

Імпорту може не вистачити

Подібна ситуація в Україні вже була. У 2018 році по країні навіть проходила акція "Прикрути". Тоді "Нафтогаз" закликав українців економити газ і зменшити температуру в приміщеннях. Компанія не застрахувала себе додатковими запасами газу, сподіваючись відновити поставки з Росії. Але "Газпром" після програшу в арбітражі Стокгольма все ж відмовився продавати газ "Нафтогазу", через що довелося покривати дефіцит закупівлями газу в Європі за високими цінами.

Тепер, якщо імпорт газу відновиться, все одно немає гарантій, що потреби України будуть задоволені. Зараз поставки можливі зі Словаччини, Польщі та Угорщини. Минулого тижня в ОГТСУ підписали угоду з угорською FGSZ про можливість поставок з 1 січня по 8 млн кубометрів газу на добу.

Перші три місяці імпорт пройде в тестовому режимі, а з квітня обсяги прокачування збільшать. З урахуванням можливості поставок 27 млн кубометрів на добу зі Словаччини, загальний обсяг гарантованих потужностей складе 35 млн кубометрів на добу, відзначили в компанії.

Нагадаємо, з жовтня Угорщина перестала отримувати газ через Україну, підписавши контракт з "Газпромом" на поставки по "Турецькому потоку". А тому зараз обсяг в 8 млн кубометрів досить малий, щоб кардинально вирішити питання з імпортом газу.

Частину газу Україна може отримувати через Польщу. За даними ОГТСУ, в липні-жовтні та грудні 2021 року в цілому по цьому напрямку було закуплено 79 млн кубометрів газу. Враховуючи такий обсяг, на цьому тлі безглуздими виглядають заяви президента РФ Путіна про те, що Польща нібито перепродує Україні газ, закуплений в Німеччині.

Якщо з якихось причин поставок з Польщі не буде, то покрити потребу в газі в пікові періоди буде досить проблематично. Наприклад, у січні на піку споживання газу на добу досягало 180 млн кубометрів.

Власний видобуток газу на добу становить приблизно 55 млн кубометрів. При існуючих запасах газу в сховищах, з них можна буде підняти близько 60 млн.з урахуванням 35 млн кубів гарантованого імпорту нестача газу може становити близько 50 млн кубометрів.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає цілком реальною ситуацію з дефіцитом газу, але в дещо менших обсягах. "Думаю, споживання навряд чи перевищить 160 млн кубометрів на добу. Але, звичайно, ситуація з дефіцитом може бути реальною", – сказав він РБК-Україна.

На думку співрозмовника, єдиний спосіб вийти з такої ситуації – формувати список підприємств для обмеження поставок. А в найхолодніші дні року переводити всю країну на карантин, крім критично необхідних підприємств. "У вихідні дні споживання газу та електроенергії істотно нижче", – пояснив Омельченко.

До слова, в уряді вже розроблений план щодо оптимізації енергопостачання на випадок затяжних холодів та браку вугілля та газу. Він передбачає зміну режиму і графіка роботи підприємств з можливістю їх відключення.