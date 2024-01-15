Імпорт з України. В Єврокомісії заявили про успішні переговори з польськими міністрами

"Успішна зустріч з польськими міністрами Чеславом Сєкерським і Кшиштофом Гетьманом щодо підтримки ЄС для України, включно з торговельними заходами", - йдеться у повідомленні.

За словами єврокомісара, Комісія продовжуватиме підтримувати українську економіку, пам'ятаючи при цьому "про занепокоєння польських фермерів щодо українського імпорту агропродовольчої продукції".

Як заявив речник ЄК, у ході сьогоднішньої зустрічі обидві сторони домовилися продовжувати "конструктивну співпрацю та обмінюватися інформацією про розвиток ринкової ситуації, в тому числі в контексті майбутньої пропозиції ЄК щодо розширення безмитної торгівлі з Україною".

Також представник ЄК у розмові з польськими журналістами зазначив, що факт триваючих "конструктивних переговорів" може означати можливість вдосконалити поточний проект постанови про розширення безмитної торгівлі з Україною, щоб "він був більш вигідним для польських фермерів".

Остаточне рішення ЄК має бути ухвалене не пізніше запланованого терміну, тобто лише 24 січня. Подальші переговори заплановані в самій ЄК, а наступного тижня - 23 січня - на прохання Варшави також на дебатах на зустрічі міністрів сільського господарства ЄС.

За інформацією польської радіостанції RMF FM, висловлені Польщею занепокоєння вже дійшли до офісу Урсули фон дер Ляєн, президента Єврокомісії, яка під час Всесвітнього економічного форуму зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським.

У публікації зазначається, що Єврокомісія розраховує на угоду між Польщею та Україною, наприклад, шляхом запровадження імпортних сертифікатів. Також запланована розмова польського прем'єр-міністра Туска з українським президентом Зеленським.

Питання імпорту з України

Нагадаємо, раніше у січні міністр сільського господарства і розвитку села в Польщі Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт українського зерна до його країни буде діяти, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС. 10 січня він написав листа до єврокомісара з питань торгівлі, у якому заявив, що "категорично проти" продовження безмитної торгівлі з Україною.

Також повідомлялося, що польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський вимагає, щоб у новому регламенті про лібералізацію торгівлі з Україною до 2025 року були збережені захисні положення та введені кількісні обмеження на імпорт м'яса птиці та цукру.

Раніше сьогодні стало відомо, що Польща подала заявку на обговорення питання продовження безмитної торгівлі з Україною на наступній зустрічі міністрів сільського господарства країн ЄС через тиждень у Брюсселі.