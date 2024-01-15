Импорт из Украины. В Еврокомиссии заявили об успешных переговорах с польскими министрами

"Успешная встреча с польскими министрами Чеславом Секерским и Кшиштофом Гетьманом по поддержке ЕС для Украины, включая торговые мероприятия", - говорится в сообщении.

По словам еврокомиссара, Комиссия будет продолжать поддерживать украинскую экономику, помня при этом "обеспокоенность польских фермеров относительно украинского импорта агропродовольственной продукции".

Как заявил спикер ЕК, в ходе сегодняшней встречи обе стороны договорились продолжать "конструктивное сотрудничество и обмениваться информацией о развитии рыночной ситуации, в том числе в контексте предстоящего предложения ЕК по расширению беспошлинной торговли с Украиной".

Также представитель ЕК в беседе с польскими журналистами отметил, что факт продолжающихся "конструктивных переговоров" может означать возможность усовершенствовать текущий проект постановления о расширении беспошлинной торговли с Украиной, чтобы "он был более выгоден польским фермерам".

Окончательное решение ЕК должно быть принято не позднее запланированного срока, то есть только 24 января. Дальнейшие переговоры запланированы в самой ЕК, а на следующей неделе - 23 января - по просьбе Варшавы также на дебатах на встрече министров сельского хозяйства ЕС.

По информации польской радиостанции RMF FM, высказанные Польшей беспокойства уже дошли до офиса Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, которая во время Всемирного экономического форума встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В публикации отмечается, что Еврокомиссия рассчитывает на соглашение между Польшей и Украиной, например путем внедрения импортных сертификатов. Также запланирован разговор польского премьер-министра Туска с президентом Зеленским.

Вопросы импорта из Украины

Напомним, ранее в январе министр сельского хозяйства и развития села в Польше Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт украинского зерна в его страну будет действовать, пока не будет действовать до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС. 10 января он написал письмо еврокомиссару по вопросам торговли, в котором заявил, что "категорически против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

Также сообщалось, что польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский требует, чтобы в новом регламенте о либерализации торговли с Украиной до 2025 года были сохранены защитные положения и введены количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара.

Ранее сегодня стало известно, что Польша подала заявку на обсуждение вопроса продолжения беспошлинной торговли с Украиной на следующей встрече министров сельского хозяйства стран ЕС через неделю в Брюсселе.