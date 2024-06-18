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Імпорт товарів для механізованого розмінування в Україну звільнять від податків

Україна, Вівторок 18 червня 2024 15:09
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Імпорт товарів для механізованого розмінування в Україну звільнять від податків Фото: Рада ухвалила звільнення від податків товарів механізованого розмінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада підтримала в першому читанні законопроекти про звільнення від ПДВ та митних платежів ввезення товарів для виробництва або ремонту машин механізованого розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена комітету Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроектами №11258 та № 11259 пропонується тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, звільнити від оподаткування митом та ПДВ операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів, у тому числі машинокомплектів).

Ці товари повинні ввозитися суб'єктами господарювання для використання у власній виробничій діяльності з виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Проблема з розмінування

Після початку війни Україна вважається найбільш замінованою країною у світі. , Замінованість може складати 176 тисяч квадратних кілометрів території. Згідно з публікацію 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр", на повне очищення території України може знадобитись сотні років.

Нагадаємо, в Україні на період війни звільнені від податків деякі товари військового або подвійного призначення.

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