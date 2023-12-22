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Уряд звільнив від податків імпортні безпілотники, радіостанції та антидронові рушниці

Україна, П'ятниця 22 грудня 2023 14:55
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Уряд звільнив від податків імпортні безпілотники, радіостанції та антидронові рушниці Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продовжив термін звільнення від імпортного мита та податку на додану вартість широкого спектру продукції, необхідної для оборонних можливостей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Сьогодні продовжуємо звільнення від ПДВ та мита до 1 січня 2025 року на наступні категорії товарів: безпілотники, оптичні приціли, приціли нічного бачення, монокуляри та бінокуляри, переносні радіостанції, антидронові рушниці та багато іншого", - паписав він.

За його словами, все це потрібно, аби ще краще забезпечити наші Сили безпеки та оборони.

Звільнення від податків військової продукції

Нагадаємо, під час війни імпорт більшості військової техніки в Україну звільнений від податків.

У листопаді Рада ухвалила закон, яким продовжується ще на один рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.

Крім того, у травні Рада підтримала введення податкових і митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану.

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НДС
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