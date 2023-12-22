Уряд звільнив від податків імпортні безпілотники, радіостанції та антидронові рушниці
Кабінет міністрів продовжив термін звільнення від імпортного мита та податку на додану вартість широкого спектру продукції, необхідної для оборонних можливостей України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.
"Сьогодні продовжуємо звільнення від ПДВ та мита до 1 січня 2025 року на наступні категорії товарів: безпілотники, оптичні приціли, приціли нічного бачення, монокуляри та бінокуляри, переносні радіостанції, антидронові рушниці та багато іншого", - паписав він.
За його словами, все це потрібно, аби ще краще забезпечити наші Сили безпеки та оборони.
Звільнення від податків військової продукції
Нагадаємо, під час війни імпорт більшості військової техніки в Україну звільнений від податків.
У листопаді Рада ухвалила закон, яким продовжується ще на один рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.
Крім того, у травні Рада підтримала введення податкових і митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану.