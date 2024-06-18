ua en ru
Вт, 18 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Импорт товаров для механизированного разминирования в Украину освободят от налогов

Украина, Вторник 18 июня 2024 15:09
UA EN RU
Импорт товаров для механизированного разминирования в Украину освободят от налогов Фото: Рада приняла освобождение от налогов товаров механизированного разминирования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроекты об освобождении от НДС и таможенных платежей ввоза товаров для производства или ремонта машин механизированного разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроектами №11258 и №11259 предлагается временно, на период действия военного положения в Украине, освободить от налогообложения пошлиной и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта составляющих (материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих изделий, в том числе машинокомплектов).

Эти товары должны ввозиться хозяйствующими субъектами для использования в собственной производственной деятельности по производству и/или ремонту машин механизированного разминирования.

Проблема по разминированию

После начала войны Украина считается самой заминированной страной в мире. , Заминированность может составлять 176 тысяч квадратных километров территории. Согласно публикации 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", на полную очистку территории Украины может понадобиться сотни лет.

Напомним, в Украине на период войны освобождены от налогов некоторые товары военного или двойного назначения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
QR-код вместо военного билета. В Резерв+ запустили важное обновление
QR-код вместо военного билета. В Резерв+ запустили важное обновление
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше