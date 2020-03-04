Про импорт тока из России не может идти речи, - Зеленский

Про импорт тока из России не может идти и речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

"Скажите мне, пожалуйста, о какой импорт чужой электроэнергии может идти речь, когда наши шахтеры незащищенные государством, Украиной? Это тысячи шахтеров и их семьи", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что проблемы в угольной отрасли достались нынешней власти в наследство, но они должны быть решены.

"Я еще раз хочу подчеркнуть: закрыть шахту не значит закрыть вопрос. Поэтому сначала обучение людей и переквалификация людей, создание новых рабочих мест, обеспечения аналогичной, как минимум аналогичной заработной платой, и только потом мы можем поднимать вопрос о закрытии той или иной неприбыльной шахты. Лишь только в такой последовательности", - отметил Зеленский.

Напомним, согласно официальному протоколу Всеукраинского собрания работников угольной промышленности 25 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта текущего года импорт тока из России и Беларуси и скачать отечественные ТЭС углем.

Импорт электроэнергии из России была восстановлена с 1 октября 2019 года благодаря "поправке Геруса". Рост российского импорта привело к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижение уровня потребления угля отечественными ТЭС.

Ранее РБК-Украина писало, что во время внеочередного заседания Рады, парламент отправил в отставку Кабинет министров Алексея Гончарука. Отставку Гончарука и его Кабмина поддержали 353 нардепа.