Про імпорт струму з Росії не може йти мови, - Зеленський

Про імпорт струму з Росії не може йти мови в ситуації, коли в країні криза у вугільній галузі та шахтарі залишаються без роботи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді, передає РБК-Україна.

"Скажіть мені, будь ласка, про який імпорт чужої електроенергії може йти мова, коли наші шахтарі незахищені державою, Україною? Це тисячі шахтарів і це їх родини", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що проблеми у вугільній галузі дістались нинішній владі у спадок, але вони мають бути вирішені.

"Я вкотре хочу наголосити: закрити шахту не означає закрити питання. Тому спочатку навчання людей та перекваліфікація людей, створення нових робочих місць, забезпечення аналогічною, як мінімум аналогічною заробітною платою, і тільки потім ми можемо підіймати питання про закриття тієї чи іншої неприбуткової шахти. Лише тільки у такій послідовності", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, згідно з офіційним протоколом Всеукраїнського зібрання працівників вугільної промисловості 25 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський доручив зупинити з 1 березня поточного року імпорт струму з Росії та Білорусі та завантажити вугіллям вітчизняні ТЕС.

Імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "поправці Геруса". Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств та зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС.

Раніше РБК-Україна писало, що під час позачергового засідання Ради, парламент відправив у відставку Кабінет міністрів Олексія Гончарука. Відставку Гончарука і його Кабміну підтримали 353 нардепа.