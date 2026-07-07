Імпорт не рятує Росію взагалі: удари ЗСУ зупинили топові НПЗ

Нестача пального у Росії тільки зростатиме на тлі масованих атак ЗСУ по нафтопереробних заводах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Коваленко зазначив, що Сили оборони України вже зупинили низку російських НПЗ, зокрема й топовий Омський.
Схема непрацюючих НПЗ Росії:
Після ураження Омського НПЗ добовий дефіцит бензину в Росії може досягати 30 600 т/добу, або 918 000 т/місяць, уточнив Коваленко.
"Імпорт не рятує Росію взагалі. Навіть у сумі всі відомі імпортні партії - це разові одноразові поставки в межах 50-60 тис тонн, а не регулярний щомісячний потік", - каже керівник ЦПД.
Проти гіпотетичного розриву майже в мільйон тонн на місяць подібний імпорт закриє буквально одну десяту проблеми.
"Навіть 50000 тонн - це менше половини одного дня попиту по країні (110 000 т/добу). Попит також буде зростати в серпні-вересні", - зауважив Коваленко.
На тлі паливної кризи у РФ жителям Забайкалля почали пропонувати заправлятися в Китаї. У чатах міст краю з’явилися десятки подібних оголошень.
Атаки ЗСУ по НПЗ Росії призвели до найсерйозніших проблем із пальним у РФ за останні десятиліття. Понад половина російських регіонів були змушені запровадити суворі обмеження на продаж пального.