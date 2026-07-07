Імпорт не рятує Росію взагалі: удари ЗСУ зупинили топові НПЗ

ЗСУ зупинили більшу частину нафтопереробки Росії

Коваленко зазначив, що Сили оборони України вже зупинили низку російських НПЗ, зокрема й топовий Омський.

Схема непрацюючих НПЗ Росії:

Омський НПЗ - 21-22 млн т/рік, майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

- 21-22 млн т/рік, майже 10% всієї нафтопереробки РФ. Московський НПЗ - 11 млн т/рік.

- 11 млн т/рік. ТАНЕКО (Нижньокамськ) - 12,5 млн т/рік.

- 12,5 млн т/рік. Кстовський НПЗ - 15-17 млн т/рік.

15-17 млн т/рік. Ярославський НПЗ - 15 млн т/рік.

15 млн т/рік. Кіришинафтооргсинтез - 21 млн т/рік.

- 21 млн т/рік. Рязанський НПЗ - 17 млн т/рік.

- 17 млн т/рік. Куйбишевський НПЗ - номінал 7,0 млн т/рік.

номінал 7,0 млн т/рік. Волгоградський НПЗ - номінал понад 15 млн т/рік.

номінал понад 15 млн т/рік. Новошахтинський НПЗ - 7,5 млн т/рік, завод орієнтувався на експорт.

Дефіцит бензину в РФ посилиться

Після ураження Омського НПЗ добовий дефіцит бензину в Росії може досягати 30 600 т/добу, або 918 000 т/місяць, уточнив Коваленко.

"Імпорт не рятує Росію взагалі. Навіть у сумі всі відомі імпортні партії - це разові одноразові поставки в межах 50-60 тис тонн, а не регулярний щомісячний потік", - каже керівник ЦПД.

Проти гіпотетичного розриву майже в мільйон тонн на місяць подібний імпорт закриє буквально одну десяту проблеми.

"Навіть 50000 тонн - це менше половини одного дня попиту по країні (110 000 т/добу). Попит також буде зростати в серпні-вересні", - зауважив Коваленко.