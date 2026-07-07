Импорт не спасает Россию вообще: удары ВСУ остановили топовые НПЗ

Нехватка горючего в России будет только расти на фоне массированных атак ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Коваленко отметил, что Силы обороны Украины уже остановили ряд российских НПЗ, в том числе и топовый Омский.
Схема неработающих НПЗ России:
После поражения Омского НПЗ суточный дефицит бензина в России может достигать 30 600 т/сут или 918 000 т/месяц, уточнил Коваленко.
"Импорт не спасает Россию вообще. Даже в сумме все известные импортные партии - это разовые одноразовые поставки в пределах 50-60 тыс тонн, а не регулярный ежемесячный поток", - говорит руководитель ЦПИ.
Против гипотетического разрыва почти в миллион тонн в месяц подобный импорт закроет буквально одну десятую проблемы.
"Даже 50 000 тонн - это менее половины одного дня спроса по стране (110 000 т/сут). Спрос также будет расти в августе-сентябре", - отметил Коваленко.
На фоне топливного кризиса в РФ жителям Забайкалья стали предлагать заправляться в Китае. В чатах городов края появились десятки подобных объявлений.
Атаки ВСУ по НПЗ России привели к самым серьезным проблемам с горючим в РФ за последние десятилетия. Более половины российских регионов были вынуждены ввести строгие ограничения на продажу горючего.