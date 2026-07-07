Импорт не спасает Россию вообще: удары ВСУ остановили топовые НПЗ

ВСУ остановили большую часть нефтепереработки России

Коваленко отметил, что Силы обороны Украины уже остановили ряд российских НПЗ, в том числе и топовый Омский.

Схема неработающих НПЗ России:

Омский НПЗ - 21-22 млн т/год, почти 10% всей нефтепереработки РФ.

- 21-22 млн т/год, почти 10% всей нефтепереработки РФ. Московский НПЗ - 11 млн т/год.

- 11 млн т/год. ТАНЕКО (Нижнекамск) - 12,5 млн т/год.

- 12,5 млн т/год. Кстовский НПЗ - 15-17 млн т/год.

15-17 млн т/год. Ярославский НПЗ - 15 млн т/год.

15 млн т/год. Кириши нефтеоргсинтез - 21 млн т/год.

- 21 млн т/год. Рязанский НПЗ - 17 млн т/год.

- 17 млн т/год. Куйбышевский НПЗ - номинал 7,0 млн т/год.

номинал 7,0 млн т/год. Волгоградский НПЗ - номинал свыше 15 млн т/год.

номинал свыше 15 млн т/год. Новошахтинский НПЗ - 7,5 млн т/год, завод ориентировался на экспорт.

Дефицит бензина в РФ усилится

После поражения Омского НПЗ суточный дефицит бензина в России может достигать 30 600 т/сут или 918 000 т/месяц, уточнил Коваленко.

"Импорт не спасает Россию вообще. Даже в сумме все известные импортные партии - это разовые одноразовые поставки в пределах 50-60 тыс тонн, а не регулярный ежемесячный поток", - говорит руководитель ЦПИ.

Против гипотетического разрыва почти в миллион тонн в месяц подобный импорт закроет буквально одну десятую проблемы.

"Даже 50 000 тонн - это менее половины одного дня спроса по стране (110 000 т/сут). Спрос также будет расти в августе-сентябре", - отметил Коваленко.