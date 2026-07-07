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Импорт не спасает Россию вообще: удары ВСУ остановили топовые НПЗ

23:20 07.07.2026 Вт
2 мин
К чему приведет остановка ключевых переработок нефтепродуктов России?
aimg Елена Бджола
Фото: НПЗ "Туапсинский" (Getty Images)

Нехватка горючего в России будет только расти на фоне массированных атак ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

ВСУ остановили большую часть нефтепереработки России

Коваленко отметил, что Силы обороны Украины уже остановили ряд российских НПЗ, в том числе и топовый Омский.

Схема неработающих НПЗ России:

  • Омский НПЗ - 21-22 млн т/год, почти 10% всей нефтепереработки РФ.
  • Московский НПЗ - 11 млн т/год.
  • ТАНЕКО (Нижнекамск) - 12,5 млн т/год.
  • Кстовский НПЗ - 15-17 млн т/год.
  • Ярославский НПЗ - 15 млн т/год.
  • Кириши нефтеоргсинтез - 21 млн т/год.
  • Рязанский НПЗ - 17 млн т/год.
  • Куйбышевский НПЗ - номинал 7,0 млн т/год.
  • Волгоградский НПЗ - номинал свыше 15 млн т/год.
  • Новошахтинский НПЗ - 7,5 млн т/год, завод ориентировался на экспорт.

Дефицит бензина в РФ усилится

После поражения Омского НПЗ суточный дефицит бензина в России может достигать 30 600 т/сут или 918 000 т/месяц, уточнил Коваленко.

"Импорт не спасает Россию вообще. Даже в сумме все известные импортные партии - это разовые одноразовые поставки в пределах 50-60 тыс тонн, а не регулярный ежемесячный поток", - говорит руководитель ЦПИ.

Против гипотетического разрыва почти в миллион тонн в месяц подобный импорт закроет буквально одну десятую проблемы.

"Даже 50 000 тонн - это менее половины одного дня спроса по стране (110 000 т/сут). Спрос также будет расти в августе-сентябре", - отметил Коваленко.

На фоне топливного кризиса в РФ жителям Забайкалья стали предлагать заправляться в Китае. В чатах городов края появились десятки подобных объявлений.

Атаки ВСУ по НПЗ России привели к самым серьезным проблемам с горючим в РФ за последние десятилетия. Более половины российских регионов были вынуждены ввести строгие ограничения на продажу горючего.

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Российская ФедерацияНПЗВооруженные силы Украиныдефицит бензина