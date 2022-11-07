Імпорт РФ скоротився на чверть через санкції: хто припинив торгувати

Кільський інститут світової економіки підрахував, що лише протягом трьох літніх місяців імпорт товарів до Росії був нижчим на 24% у річному обчисленні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Такі цифри відповідають щомісячному дефіциту імпорту до Росії у розмірі 4,5 млрд доларів США. Падіння було спричинено насамперед скороченням торгівлі з країнами Євросоюзу внаслідок західних санкцій, впроваджених проти російської економіки. Спад імпорту з цих країн сягнув влітку 43%. Водночас активізувалася торгівля РФ з Китаєм - товарообіг між країнами збільшився на 23%, що зробило другу за величиною економіку світу головним торговим партнером росіян.

"Оскільки експорту Китаю недостатньо, щоб компенсувати падіння торгівлі Росії з ЄС, зусилля РФ щодо заміщення імпорту, який скорочується, виявляються дедалі складнішими", – зазначають аналітики Кільського інституту.

Окремі офіційні дані КНР, оприлюднені 7 листопада, засвідчили, що вартість китайського імпорту та експорту з Росією зросла у жовтні на 35% у річному обчисленні, при цьому це відбулося на фоні різкого загального скорочення торгівлі Китаю.

В Інституті констатують, що санкції, введені Заходом проти РФ, вочевидь сильно б'ють по російській економіці і помітно обмежують споживчі можливості населення. Згідно із даними Інституту, експорт та імпорт російських товарів у жовтні цьогоріч скоротилися на 2,6% та 0,4% у річному обчисленні відповідно. Витрати Кремля на мобілізацію та вплив західних санкцій можуть виснажити резерви РФ до найнижчого рівня за останні роки, пише Reuters із посиланням на розрахунки аналітиків.

Взагалі повномасштабне вторгнення Росії в Україну коштуватиме світовій економіці 2,8 трлн доларів недоотриманої продукції до кінця 2023 року, заявила Організація економічного співробітництва та розвитку. Економісти прогнозують, що світова торгівля товарами ще більше сповільниться, що підвищить ризик глобальної рецесії.