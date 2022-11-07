Импорт РФ сократился на четверть из-за санкций: кто перестал торговать

Кильский институт мировой экономики подсчитал, что только в течение трех летних месяцев импорт товаров в Россию был ниже на 24% в годовом исчислении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Такие цифры соответствуют ежемесячному дефициту импорта в Россию в размере 4,5 млрд долларов США. Падение было вызвано прежде всего сокращением торговли со странами Евросоюза в результате западных санкций, введенных против российской экономики. Спад импорта из этих стран достиг летом 43%. В то же время активизировалась торговля РФ с Китаем – товарооборот между странами увеличился на 23%, что сделало вторую по величине экономику мира главным торговым партнером россиян.

"Поскольку экспорта Китая недостаточно, чтобы компенсировать падение торговли России с ЕС, усилия РФ по замещению сокращающегося импорта оказываются все сложнее", – отмечают аналитики Кильского института.

Отдельные официальные данные КНР, обнародованные 7 ноября, показали, что стоимость китайского импорта и экспорта в Россию выросла в октябре на 35% в годовом исчислении, при этом это произошло на фоне резкого общего сокращения торговли Китая.

В Институте констатируют, что санкции, введенные Западом против РФ, явно сильно бьют по российской экономике и заметно ограничивают потребительские возможности населения. Согласно данным Института, экспорт и импорт российских товаров в октябре текущего года сократились на 2,6% и 0,4% в годовом исчислении соответственно. Расходы Кремля на мобилизацию и влияние западных санкций могут истощить резервы РФ до самого низкого уровня за последние годы, пишет Reuters со ссылкой на расчеты аналитиков.

Вообще полномасштабное вторжение России в Украину обойдется мировой экономике в 2,8 трлн долларов недополученной продукции до конца 2023 года, заявила Организация экономического сотрудничества и развития. Экономисты прогнозируют, что мировая торговля товарами еще больше замедлится, что повысит риск глобальной рецессии.