ua ru
Пн, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Импорт РФ сократился на четверть из-за санкций: кто перестал торговать

Новина українською →
Россия, Понедельник 07 ноября 2022 21:21
Импорт РФ сократился на четверть из-за санкций: кто перестал торговать Фото: российская экономика подвергается падению в результате западных санкций и расходов на войну (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Кильский институт мировой экономики подсчитал, что только в течение трех летних месяцев импорт товаров в Россию был ниже на 24% в годовом исчислении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Такие цифры соответствуют ежемесячному дефициту импорта в Россию в размере 4,5 млрд долларов США. Падение было вызвано прежде всего сокращением торговли со странами Евросоюза в результате западных санкций, введенных против российской экономики. Спад импорта из этих стран достиг летом 43%. В то же время активизировалась торговля РФ с Китаем – товарооборот между странами увеличился на 23%, что сделало вторую по величине экономику мира главным торговым партнером россиян.

"Поскольку экспорта Китая недостаточно, чтобы компенсировать падение торговли России с ЕС, усилия РФ по замещению сокращающегося импорта оказываются все сложнее", – отмечают аналитики Кильского института.

Отдельные официальные данные КНР, обнародованные 7 ноября, показали, что стоимость китайского импорта и экспорта в Россию выросла в октябре на 35% в годовом исчислении, при этом это произошло на фоне резкого общего сокращения торговли Китая.

В Институте констатируют, что санкции, введенные Западом против РФ, явно сильно бьют по российской экономике и заметно ограничивают потребительские возможности населения. Согласно данным Института, экспорт и импорт российских товаров в октябре текущего года сократились на 2,6% и 0,4% в годовом исчислении соответственно. Расходы Кремля на мобилизацию и влияние западных санкций могут истощить резервы РФ до самого низкого уровня за последние годы, пишет Reuters со ссылкой на расчеты аналитиков.

Вообще полномасштабное вторжение России в Украину обойдется мировой экономике в 2,8 трлн долларов недополученной продукции до конца 2023 года, заявила Организация экономического сотрудничества и развития. Экономисты прогнозируют, что мировая торговля товарами еще больше замедлится, что повысит риск глобальной рецессии.

Недавно сообщалось, что Россия увеличила за период с 1 по 20 октября морской экспорт нефти марки Urals в Азию до 50% общего объема. Это произошло в канун декабрьского эмбарго ЕС на российские нефть и нефтепродукты.

Напомним, что благодаря санкциям Запада доходы России существенно упадут, а Китай может быть удовлетворен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
DAILY
Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ