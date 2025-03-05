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Імпорт газу Україною може перевищити 3 млрд кубометрів, - джерело

Україна, Середа 05 березня 2025 13:37
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Імпорт газу Україною може перевищити 3 млрд кубометрів, - джерело Фото: Україна може імпортувати 3 млрд кубометрів газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Необхідність в імпорті газу Україною цього року може перевищити 3 млрд кубометрів. Україні потрібно поповнити запаси.

Про це йдеться в публікації РБК-Україна "На межі допустимого. Як Україна пройшла зиму з мінімальним запасом газу".

"Нам потрібно буде імпортувати більше 3 млрд кубометрів. Краще нехай його буде більше", - сказало джерело, знайоме з підготовкою стратегії імпорту газу.

Збільшувати запаси газу необхідно через те, що зиму Україна завершила з мінімальними його залишками в ПСГ.

Імпорт триватиме і після завершення опалювального сезону. Зазвичай імпорт починали влітку, коли світовий попит на газ знижувався і ціна падала. "Зараз імпорт іде і він триватиме і після завершення опалювального сезону. Газ буде закачуватися в ПСГ", - сказав співрозмовник.

Зниження цін газу в Європі влітку поточного року не очікується. У сховищах ЄС запаси газу теж мінімальні за останні кілька років. Вони вже менше 40%, повідомляє Reuters. Попит на газ зростатиме, відповідно, влітку він сильно не подешевшає. Крім того, у 3 і 4 кварталі ціна газу знову зросте.

Зазначимо, вартість газу в Європі зараз становить близько 480 доларів за тисячу кубометрів. Таким чином, 3 млрд кубометрів обійдуться Україні приблизно в 1,44 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в ЄС розглядають варіант забезпечення газом України, Угорщини, Словаччини та Молдови з використанням українських підземних сховищ. Загальний обсяг складе 10 млрд кубометрів. Оплачувати газ у такому разі Україна зможе за рахунок коштів програми Ukraine Facility.

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