Імпорт газу Україною може перевищити 3 млрд кубометрів, - джерело

Необхідність в імпорті газу Україною цього року може перевищити 3 млрд кубометрів. Україні потрібно поповнити запаси.

Про це йдеться в публікації РБК-Україна "На межі допустимого. Як Україна пройшла зиму з мінімальним запасом газу ".

"Нам потрібно буде імпортувати більше 3 млрд кубометрів. Краще нехай його буде більше", - сказало джерело, знайоме з підготовкою стратегії імпорту газу.

Збільшувати запаси газу необхідно через те, що зиму Україна завершила з мінімальними його залишками в ПСГ.

Імпорт триватиме і після завершення опалювального сезону. Зазвичай імпорт починали влітку, коли світовий попит на газ знижувався і ціна падала. "Зараз імпорт іде і він триватиме і після завершення опалювального сезону. Газ буде закачуватися в ПСГ", - сказав співрозмовник.

Зниження цін газу в Європі влітку поточного року не очікується. У сховищах ЄС запаси газу теж мінімальні за останні кілька років. Вони вже менше 40%, повідомляє Reuters. Попит на газ зростатиме, відповідно, влітку він сильно не подешевшає. Крім того, у 3 і 4 кварталі ціна газу знову зросте.

Зазначимо, вартість газу в Європі зараз становить близько 480 доларів за тисячу кубометрів. Таким чином, 3 млрд кубометрів обійдуться Україні приблизно в 1,44 млрд доларів.