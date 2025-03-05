Импорт газа Украиной может превысить 3 млрд кубометров, - источник

Необходимость в импорте газа Украиной в текущем году может превысить 3 млрд кубометров. Украине нужно пополнить запасы.

Об этом говорится в публикации РБК-Украина " На грани допустимого. Как Украина прошла зиму с минимальным запасом газа ".

"Нам нужно будет импортировать больше 3 млрд кубометров. Лучше пусть его будет больше", - сказал источник, знакомый с подготовкой стратегии импорта газа.

Увеличивать запасы газа необходимо из-за того, что зиму Украина завершила с минимальными его остатками в ПХГ.

Импорт будет продолжаться и после завершения отопительного сезона. Обычно импорт начинали летом, когда мировой спрос на газ снижался и цена падала. "Сейчас импорт идет и он будет продолжаться и после завершения отопительного сезона. Газ будет закачиваться в ПХГ", - сказал собеседник.

Снижение цен газа в Европе летом текущего года не ожидается. В хранилищах ЕС запасы газа тоже минимальные за последние несколько лет. Они уже меньше 40%, сообщает Reuters. Спрос на газ будет расти, соответственно, летом он сильно не подешевеет. Кроме того, в 3 и 4 квартале цена газа снова вырастет.

Отметим, стоимость газа в Европе сейчас составляет около 480 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, 3 млрд кубометров обойдутся Украине примерно в 1,44 млрд долларов.