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Імпорт електроенергії досяг фізичного максимуму, - Кудрицький

Україна, Четвер 16 травня 2024 16:06
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Імпорт електроенергії досяг фізичного максимуму, - Кудрицький Фото: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Гурковська

Імпорт електроенергії з країн ЄС до України збільшився та практично досяг фізичного максимуму.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна.

За його даними, якщо останні кілька днів максимальна потужність, яку Україна імпортувала, становила понад 1400 МВт, то сьогодні (16 травня, - ред) - 1650 МВт.

"Тобто, це майже повне завантаження дозволеного для імпорту міждержавного перетину в 1700 МВт. І це суттєва підтримка української енергосистеми в періоди дефіциту", - сказав він.

Тому, за словами Кудрицького, причини не в імпорті, а у значному зростанні споживання на тлі суттєвих пошкоджень українських електростанцій внаслідок російських ударів.

Ситуація в енергосистемі України

Після кількох масованих атак, які РФ влаштувала, починаючи з 22 березня, коли Харків залишився без світла, в енергосистемі України почалися проблеми. Зокрема, в Україні почали обмежувати постачання електроенергії для бізнесу. Пізніше були введені графіки і для населення.

При цьому, як буквально сьогодні пояснював Кудрицький в ефірі телемарафону, відключення електроенергії в Україні навряд чи вводитимуть щодня. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі виникатиме періодами.

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