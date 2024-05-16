Імпорт електроенергії досяг фізичного максимуму, - Кудрицький

Імпорт електроенергії з країн ЄС до України збільшився та практично досяг фізичного максимуму.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна .

За його даними, якщо останні кілька днів максимальна потужність, яку Україна імпортувала, становила понад 1400 МВт, то сьогодні (16 травня, - ред) - 1650 МВт.

"Тобто, це майже повне завантаження дозволеного для імпорту міждержавного перетину в 1700 МВт. І це суттєва підтримка української енергосистеми в періоди дефіциту", - сказав він.

Тому, за словами Кудрицького, причини не в імпорті, а у значному зростанні споживання на тлі суттєвих пошкоджень українських електростанцій внаслідок російських ударів.

Ситуація в енергосистемі України

Після кількох масованих атак, які РФ влаштувала, починаючи з 22 березня, коли Харків залишився без світла, в енергосистемі України почалися проблеми. Зокрема, в Україні почали обмежувати постачання електроенергії для бізнесу. Пізніше були введені графіки і для населення.

При цьому, як буквально сьогодні пояснював Кудрицький в ефірі телемарафону, відключення електроенергії в Україні навряд чи вводитимуть щодня. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі виникатиме періодами.