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Импорт электроэнергии достиг физического максимума, - Кудрицкий

Украина, Четверг 16 мая 2024 16:06
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Импорт электроэнергии достиг физического максимума, - Кудрицкий Фото: глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Наталия Гурковская

Импорт электроэнергии из стран ЕС в Украину увеличился и практически достиг физического максимума.

Об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в интервью РБК-Украина.

По его данным, если в последние несколько дней максимальная мощность, которую Украина импортировала составляла более 1400 МВт, то сегодня (16 мая, - ред) - 1650 МВт.

"То есть это почти полная загрузка разрешенного для импорта межгосударственного сечения в 1700 МВт. И это существенная поддержка украинской энергосистемы в периоды дефицита", - сказал он.

Поэтому, по словам Кудрицкого, причины не в импорте, а в значительном росте потребления на фоне существенных повреждений украинских электростанций в результате российских ударов.

Ситуация в энергосистеме Украины

После нескольких массированных атак, которые РФ устроила, начиная с 22 марта, когда Харьков остался без света, в энергосистеме Украины начались проблемы. В частности, с 18 апреля в Украине начали ограничивать поставки электроэнергии для бизнеса. Позже - были введены графики и для населения.

При этом, как буквально сегодня объяснял Кудрицкий в эфире телемарафона, отключения электроэнергии в Украине вряд ли будут вводить каждый день. По всей вероятности, дефицит в энергосистеме будет возникать периодами.

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