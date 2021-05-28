ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Імпорт бензину з Білорусі: можливі перебої не матимуть довгострокових наслідків

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 28 травня 2021 16:59
Імпорт бензину з Білорусі: можливі перебої не матимуть довгострокових наслідків Фото: Білорусь може скоротити поставки бензину до України (Tom Dulat/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Можливе скорочення постачання бензину А-95 з Білорусі не матимуть довгострокових наслідків. Воно пов'язане з технологічними процесами на виробництві в Білорусі.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, новини щодо бензину пов'язані з технологічними процесами на виробництві і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі

"Політика щодо диверсифікації поставок буде посилена. Але поки не піддавайтеся паніці", - зазначив Качка.

Відзначимо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів РБК-Україна, що можливе припинення поставок бензину А-95 з Білорусі може привести лише до короткочасної турбулентності на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Ці заходи пов'язані з торговими обмеженнями, які накладалися до цього.

Відносини між двома країнами ще більше погіршилися на тлі інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair з білоруським опозиційним журналістом Романом Протасевичем. З 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Україна бензин Білорусь
NEWS
У фракції Меркель закликали Берлін переглянути позицію щодо постачання зброї Україні
У фракції Меркель закликали Берлін переглянути позицію щодо постачання зброї Україні
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна