За импичмент Трампа выступает большая часть американцев

Больше половины американцев считают, что президента США Дональда Трампа нужно привлечь к ответственности и обьявить ему импичмент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Согласно опросу, проведенному международному компанией Ipsos, 51% опрошенных считают, что Трампу следует выдвинуть обвинения и вынести приговор в Сенате США.

"19% респондентов ответили, что осуждают Трампа, но ему не стоит выносить импичмент, а 25% опрошенных считают, что Трамп не сделал ничего плохого", - говорится в сообщении.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проводит расследование о том, давал ли Трамп ложные показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, который занимался расследованием возможного вмешательства России в американскую избирательную кампанию в 2016 году.

Как сообщало РБК-Украина, Палата представителей США призвала Трампа дать показания по делу об импичменте. Президент США заявил, что рассмотрит возможность выступления в рамках расследования.

Кроме того, сотрудник посольства Соединенных Штатов в Украине Дэвид Холмс рассказал в Конгрессе, что Трамп летом 2019 года активно интересовался расследованием дела Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в Украине.